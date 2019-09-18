عروض بن داود بمناسبة اليوم الوطني غدًا بكل الفروع بما فيها خميس مشيط

مع اقتراب اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية تبدأ التخفيضات، حيث طرحت عروض بن داود هذا الأسبوع عرضها الذي سوف يبدأ من غداً الخميس الموافق 19 سبتمبر، ويستمر لمدة سبعة أيام تنتهي الأربعاء الموافق 25 من ذات الشهر، حيث يحمل العديد من الخصومات التي تشمل عدد كبير من المنتجات التابعة لعدة علامات تجارية، وسوف نضع لكم مجلة العروض في كل فروع الأسواق بما في ذلك خميس مشيط.







عروض بن داود بمناسبة اليوم الوطني







تشمل التخفيضات الفواكه اللذيذة والتي تشمل الموز والتفاح والعنب بأنواعه وألوانه المختلفة، الأبيض والأحمر والأسود، وأيضًا الرمان المصري والأناناس حيث يبلغ سعر الحبة منه 4 ريال و95 هللة، أما عن الخضروات فيوجد الليمون الكبير والجزر والملفوف والبصل والخيار والطماطم البلدي، وفيما يتعلق باللحوم فكانت حاضرة هي الأخرى بتشكيلات متنوعة، خاصة فيما يتعلق بالغنم الرفيدي فقد تواجد الكتف والفخذ والريش وبأسعار تنافسية ومتميزة.

أما عن النوعيات البرازيلي فكان هناك المفروم والتوب سايد والإستيك وجميعها من البقري، وتواجد الدجاج أيضًا بماركات محلية وهي التابعة لشركة الوطنية ورضوى، هذا وقد اهتمت عروض بن داود في اليوم الوطني بالأسماك الطازجة وهي القاروص وموسى والسلمون الكامل، والجمبري وسمك السلطان إبراهيم.

وفيما يلي سوف نضع لكم ملفين أحدهما للعروض بفرع خميس مشيط وهو الأول، والآخر في بقية الفروع الأخرى وذلك للإطلاع على كل التخفيضات والمنتجات المختلفة.





