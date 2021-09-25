عروض بن داود اليومية جده ومكه والمدينة تخفيضات 91% ومفاجآت كبري

عمليات بحث مكثف على عروض بن داود اليوم بعد الإعلان عن مجموعة كبيرة من الخصومات على كافة المنتجات بالتزامن مع مرور اليوم الوطني السعودي والمستمرة عروضه حتي نهاية الشهر الجاري، تضمنت عروض اليوم من بن داود احتياجات الأطفال ومستلزمات الأسرة وخاصة من المنتجات الغذائية من البقوليات واللحوم والأسماك والمخبوزات فضلا عن وجودة كمية كبيرة من الأجهزة الكهربائية والشاشات التلفزيونية مخفضة السعر.

عروض بن داود اليومية

تبن العروض الموضحة من بن داود تخفيضات هائله وخاصة على المنتجات الغذائية فنلاحظ خفض أسعار التونه أكثر من 10 ريال سعودي، وخفض أسعار الرز البسمتي 50% أي عند شراء 5 كيلو جرام رز بسمتي تحصل على 5 كيلو مجانا، فيما شمل الحليب المبخر تخفيض لم يحدث من قبل فقد وصلت نسبة التخفيض إلي من 15 ريال إلي 7 ريال سعودي.

عروض الأجهزة من بن داود

خفض سعر الشاشة ATC LED smart من 3067 ريال إلي 1991 ريال سعودي لأول مرة.

خصم على سعر اللابتوب ماركة ديل حجم 15.6 بوصة من 3501 ريال إلي 1691 ريال سعودي.

خفض سعر الجوال ماركة هواوي Y7A من 769 ريال إلي 691 ريال سعودي.

تسعير أيباد اير 64 جيجابايت إلي 2591 ريال سعودي.

تسعير الشاشة Dora LED smart tv حجم 58 بوصة إلي 2391 ريال سعودي.

عرض على عصارة حمضيات تحصل معها على غلاية ATC بسعر 91 ريال سعودي.

كما نذكركم بأهم العروض والتخفيضات الجديدة التي يتم تقديمها يوميا والتي من أهمها

أقسام عروض بن داود

تشمل أقسام بن داود التالي:

الفواكه والخضروات الطازجة:

لوازم التنظيف والغسيل: غسيل الصحون، غسيل الملابس، منظفات الأسطح والمطهرات.

المنتجات الاستهلاكية: المناديل، المناشف الورقية، البطاريات.

الصحة والجمال: منتجات العناية بالجسم، منتجات العناية بالبشرة، بالشعر، بالوجه.

العناية بالطفل: الحفاضات، المناديل، طعام الأطفال، لوازم استحمام الأطفال.

منتجات الألبان: اللبن والزبادي، الأجبان، الحليب الطازج.

المأكولات المجمدة: الفاكهة والخضروات والأطعمة المجمدة.

المخبز: خبز كيك شابورة.

اللحوم والدجاج: طازج ومثلج.

مهرجان الصحة: الفواكه والخضروات، الحبوب الكاملة، اللحوم والدجاج.

اللحوم الباردة والاجبان: الزيتون والمخللات.

لوازم الحيوانات الأليفة: طعام قطط، رمل قطط وغيره.

وصلنا إلي نهاية شرح عروض بن داود اليومية جده ومكه والمدينة تخفيضات 91%.