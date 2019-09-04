عروض بن داود السعودية خميس مشيط والمدن الأخرى من 4 سبتمبر

تتواصل عروض بن داود بالمملكة العربية السعودية لهذا الأسبوع، والتي تبدأ من اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر وتنتهي يوم الثلاثاء المقبل العاشر من ذات الشهر، وما زالت شركة التجزئة التي تتمتع بثقة عالية بين السعوديين تواصل عروضها بمناسبة موسم العودة للمدارس، والتي تتوافر في جميع فروعها البالغة 21 فرع تقريبا، تنتشر في ثلاثة مدن سعودية هذا بالإضافة إلى أسواق الدانوب التي تتبع مجموعة شركات بن داود، والتي لها فروع عديدة هي الأخرى.







عروض بن داود السعودية

طرحت الشركة تخفيضاتها لهذا الأسبوع على عدد كبير من المنتجات التي اعتادت على طرحها لعملاءها، والتي تتميز بالجودة العالية من جهة وبالأسعار المُخفضة من ناحية أخرى، وكذلك تنوع ماركات السلع المعروضة، ويكفي القول أن هناك ما يقرب من 10 علامات تجارية لمنتج الأرز على سبيل المثال، حيث تشتمل العروض على أرز شركات أم العيال وسيلا والمهرة والمفخرة وأبو سنبلتين وأبو سيوف وجرين فارمز ورويال فارم والأرز المصري ماركة حافل.







هذا ولم يقتصر ذلك التنوع على الأرز فقط ولكن شمل أيضًا زيت الطبخ والقلي، حيث تواجدت شركة عافية ونور وصني وأولايت وهالة وليسيور، وكذلك الحال في العديد من السلع الأخرى التي شملتها خصومات عروض بن داود لهذا الأسبوع في السعودية.

وللإطلاع على العروض كلها بالكامل والمقسمة على ملفين، الأول لتلك التي تتواجد في مختلف الفروع الأخرى، بينما الثاني مخصص فقط لتلك المتواجدة في خميس مشيط فقط.











