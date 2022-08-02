عروض بنده السعودية تقدم خصومات حصرية على اسعار المنتجات في جميع الفروع في المملكة العربية السعودية بمناسبة العام الهجري الجديد 1444، وتصل هذه الخصومات إلى 70 %، وهو ما جعل العديد من المتابعين يتساءلون عن خصومات وعروض بنده وما هي المنتجات التي تشمل العرض وإلى متى ينتهي العرض من بنده والعديد من التفاصيل الأخرى، والتي سنتعرف عليها حصرياً من خلال هذا المقال.

عروض بنده توفر خصومات 70%

أعلنت إدارة فروع ماركت بنده بالسعودية عن خصومات وعروض تصل قيمتها 70 % على جميع المنتجات بمناسبة العام الهجري الجديد 1444، هذا بالإضافة إلى عروض صيف 2022 المستمرة منذ فترة وحتى انتهاء فصل الصيف.

كثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية يسألون عن خصومات بنده، خاصة المنتجات الغذائية، حيث أكدت بنده أنها أتاحت قائمة بالمنتجات الغذائية في جميع فروعها في السعودية بخصومات رائعة عليها.

هذه الخصومات لفترة محدودة أو لنفاذ الكمية في بعض الأحيان وفي بعض الفروع، لذلك على المواطنين الراغبين بالاستفادة من خصومات ماركت بنده المسارعة لشراء جميع المنتجات الضرورية والغذائية بأسعار رائعة لفترة محدودة في شهر أغسطس.

أهم عروض وخصومات بنده على المنتجات

يسأل المواطنين عن جميع المنتجات التي يشملها عرض ماركت بنده في جميع أنحاء السعودية، حيث أكدت إدارة بنده من خلال العديد من الإعلانات عرض قائمة من المنتجات الضرورية ليتم خصم السعر الأصلي عليها لفترة محدودة.

أما عن قائمة المنتجات التي تشمل العرض هي:

الجبنة البيضاء دراي.

الجبنة الشيدر بريزدون.

أسعار الحليب المجفف كامل الدسم انكور.

جبنة كريم بينار.

كريمة البندق والكاكاو بنده.

مسحوق غسيل تايد الأصلي.

لحوم الضأن بنسبة 50 %.

الدواجن.

جمبري مزرعة.

زيت الزيتون.

سائل غسيل فيري.

عروض نصف السعر على ( البصل المصري – موز فلبينى – خبز التوست برويش – كرواسون فرنسي طازج – جبنة موزاريلا البقرات الثلاث)

كاتشب الطماطم.

حفاضات الأطفال بيبي جوي.

منتجات جونسون للعناية بالأطفال.

شوكلاتة جلاكسي فلوتس.

علب قشطة بوك الدنماركية.

مشروب شعير موسي.

صدور دجاج ساديا.

دجاج دوكس الفرنسي.

عروض طازجة لمدة 3 أيام على: اللحوم – الدجاج – الأسماك – الشابورة – كرواسون فرنسي.

موعد انتهاء عروض بنده بمناسبة العام الهجري

موعد عرض خصم بنده ماركت السعودية بمناسبة العام الهجري الجديد من 27 يوليو وحتى 2 أغسطس 2022، لكن تستمر عروض الصيف من بنده على بعض المنتجات الأخرى، وهو ما يكتشفه الزائر على الفور في جميع فروع بنده السعودية.