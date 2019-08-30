عروض بنده السعودية لمدة يومين فقط تبدأ اليوم الجمعة وتنتهي السبت 1 محرم

تعودت عروض بنده في الفترة الأخيرة في السعودية على التنوع في محاولة منها لتلبية احتياجات عملاءها وزوار فروعها من المواطنين والمقيمين، وهو ما جعلها تصبح شركة التجزئة رقم 1 في المملكة في عمليات الشراء، وبالتالي في تحقيق الأرباح كما أن الأسواق تتميز بحرصها الشديد على مشاركة زبائنها جميع المناسبات التي يمرون بها، مثل الأعياد أو شهر رمضان أو المواسم مثل موسم الحج والإجازات الصيفية والمدارس حيث تكثر مشتريات كل أسرة خاصة فيما يختص ببعض المنتجات.

عروض بنده اليوم وغدًا

طرحت أسواق بنده اليوم عرض خاص وهو خارج عادتها التي انتهجتها خلال الفترة الأخيرة، حيث كانت تُصدر فقط عرضين خلال الأسبوع مع العرض الرئيسي، أحدهما معه والآخر في منتصف الأسبوع، ولكن هذه المرة فاجأت الجميع بعرض استثنائي لمدة يومين فقط يبدأ اليوم الجمعة 30 أغسطس الموافق 29 ذو الحجة، وينتهي غدًا السبت مع العرض الأول الفرعي الموافق 1 محرم، وهو بداية السنة الهجرية الجديدة 1441 أعادها الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

هذا وقد اشتملت تلك العروض على منتجين فقط وهي أقراص فنش بعبوتين أحدهما عبوة باور بول الكل في واحد، وتحتوي على 42 قرص، بينما العبوة الأخرى وهي فنش بقوة الليمون وتحتوي كذلك على 42 قرص، وهي مخصصة للنظافة وتشتهر بقوتها وقدرتها على التنظيف.

هذا ولا ننسى مجلة العروض الرئيسية والعرض الأسبوعي الذي بدأ منذ أمس الخميس وينتهي يوم الأربعاء المقبل 4 سبتمبر تحت شعار العودة للمدارس والتي يمكن الإطلاع عليها من الرابط الموجود بالأعلى.