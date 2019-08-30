عروض بنده السعودية الأسبوعية مع آخر استثنائي اليوم الجمعة ولمدة 48 ساعة

انطلقت عروض بنده لهذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس، وتستمر كعادة تلك التخفيضات حتى يوم الأربعاء المقبل، وقد طرحت أسواق بنده الأشهر في عالم شركات التجزئة مجموعة من الخصومات المتميزة على عدد من المنتجات المتنوعة، سواء من حيث الأسعار أو الماركات والتي تحتاج لها الأسرة خاصة في ذلك التوقيت وقرب دخول المدارس، لذلك فقد جاء شعار العرض الأسبوعي هذا المرة باسم “انطلاقة النجاح” وأكدت من خلاله على وجود أقوى العروض بمناسبة العودة للمدارس.

عروض بنده السعودية اليوم

ليس من شك أن بنده تحظى بثقة كبيرة لدى السعوديين والمقيمين وذلك من خلال سعيها المستمر إلى طرح ما يلائم أذواق الجميع، وكذلك ما يتناسب مع احتياجاتهم من جهة ومن ناحية أخرى مع إمكانياتهم الاقتصادية، لذلك تشهد الفروع المختلفة والهايبر إقبال منقطع النظير، وتحرص الشركة على طرح عرضين آخرين خلال الأسبوع، بجانب ذلك العرض الأسبوعي الرئيسي حيث يستغرق أحدهما ثلاثة أيام وهو الأول بينما الثاني تكون مدته 4 أيام.

ركزت عروض بنده هذه المرة على كثير من السلع المتواجدة بشكل دائم من ضمن التخفيضات مثل منتجات اللحوم والدجاج، فكانت اللحوم البقري البرازيلي سواء المفرومة أو على شكل قطع، وكان تواجد الأسماك في عروض هذا الأسبوع أكثر من أي مرة سابقة حيث كان متواجدًا نوعيات كثيرة وبأسعار مُخفضة ومتميزة.

هذا وللإطلاع على كامل العروض التي طرحتها بنده لهذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية، يمكنكم مشاهدة مجلة تلك التخفيضات والخصومات والتي وضعناها في ملفين.

طرحت الشركة اليوم الجمعة عرض آخر استثنائي وهو متاح كذلك في هايبر بنده يبدأ من هذا الصباح ويستمر حتى غدًا السبت أي لمدة 48 ساعة فقط، وهذا يحدث للمرة الأولى خلال الفترة الأخيرة حيث اعتادت الشركة على طرح عرض أسبوعي رئيسي، ثم عرضين فرعيين خلال الأسبوع بالكامل، بواقع واحد من الخمس للسبت والآخر من الأحد للأربعاء إلا أنه بمناسبة موسم العودة للمدارس، فإن الأسواق تشارك عملاءها وتعلن لهم عن خصومات متعلقة بمنتج فنش للتنظيف في شكل عبوتين، أحدهما من النوع باور والأخرى بالليمون القوي المعروف بقدرته الكبيرة على إزالة الأوساخ والبقع وكلاً منهما يحتوي على 42 قرص.