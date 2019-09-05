عروض بنده السعودية الخميس 5 سبتمبر ومهرجان التذوق وأسلوب جديد بالعرض







بدأت عروض بنده بالمملكة العربية السعودية لهذا الأسبوع من اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر، والممتدة حتى الأربعاء المقبل الحادي عشر من ذات الشهر، وجاءت التخفيضات تحت شعار “مهرجان التذوق”، وذلك بعد انتهاء فترة الخصومات التي كانت مُخصصة لبداية الموسم الدراسي، ويتضح من الاسم التي جعلته الشركة عنوانًا لعرض هذه الفترة أن التركيز سوف يكون بشكل كبير على المواد الغذائية بمختلف أنواعها، وبرغم ذلك كانت السلع الأخرى حاضرة وهي الأجهزة سواء كانت إلكترونية أو كهربائية.







عروض بنده السعودية اليوم







تبنت الشركة أسلوب جديد في مجلة العروض هذه المرة، حيث قامت بترتيب العروض بطريقة تساعد العملاء على سهولة البحث والتنقل بين صفحاتها والوصول بسرعة إلى ما يحتاجونه، فقد كان هناك قسم للحوم وآخر للخضروات وثالث للفاكهة ورابع للأجبان وهكذا، وداخل العرض الرئيسي كان هناك عروض أخرى فرعية مثل مهرجان الطبخ والذي ركز بشكل كبير على المنتجات التي تحتاجها ربة المنزل داخل المطبخ، والتي تساعدها على عمل أكلات وأطعمة متميزة تلبي بها رغبات أفراد أسرتها.

كانت هناك صفحة كاملة داخل عروض بنده لذلك الأسبوع، مختصة فقط بمنتجات دجاج الوطنية من سيقان وقطع وأرجل وأجنحة متبلة وغير وجاهزة للطبخ بطرق مختلفة وبنكهات متنوعة، كذلك كانت هناك صفحة أخرى لمنتجات شركة المراعي للألبان والعديد من الصفحات الأخرى.







ولمشاهدة العروض والمجلة بشكل كامل قمنا بتقسميها إلى ملفين، نظرًا لأنها تحتوي على عدد كبير من المنتجات والخصومات الرائعة.





