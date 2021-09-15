عروض بنده السعودية الاسبوعية بمناسبة اليوم الوطني 91 من يوم الأربعاء 8 صفر 1443 حتى 14 صفر
يحرص هايبر بنده السعودية على تقديم العروض والخصومات اسبوعيًا، ويوفر على عملائه اقوى المنتجات السعودية، بأسعار أقل من الأسعار في الأسواق الخارجية في المنتجات كافة مثل” اللحوم، والخضروات، والفاكهة، ومنتجات العناية الشخصية ، ومنتجات التنظيف، ومنتجات الأدوات المنزلية.. وغيرها من المنتجات”.
عروض بنده بمناسبة اليوم الوطني
وأطلقت شركة بنده “Panda” عدد كبير من العروض والخصومات بأسعار خيالية إحتفالًا باليوم الوطني 91 بالمملكة العربية لجميع المنتجات التي تناسب إحتياجات المواطنين.
ولذلك نستعرض لكم من خلال موقع “نجوم مصرية” العروض الجديدة التي أطلقتها بنده بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 8 صفر 1443 حتى 14 صفر في جميع فروع بنده وهايبر بنده.
مجلة عروض بنده السعودية
ويمكن متابعة باقي عروض مجلة بنده السعودية من خلال الموقع الرسمي لهايبر بنده.
عروض بنده السعودية على المنتجات الغذائية
وتقدم أسواق بنده السعودية عدد من الخصومات والتخفيضات الهائلة على المنتجات الغذائية مثل:
- زيت “ليزا” للطبخ 2.9 لتر بـ21.95 ريال بدلا من 31.95.
- 24 علبة من حليب طويل الأجل كامل أو قليل الدسم بسعر 27.95 ريال للكرتونة بدلا من 34.95.
- زيت زيتون “بكر بيتوتي” عالي الجودة بسعر 8.95 ريال للزجاجة بدلا من 20.75.
- كيس خمسة كيلو ازر بسمتي “بنجابي” من باب الهند بسعر 31.95 ريال بدلا 53.75.
عروض و خصومات على الخضروات أو الفاكهة من اسواق بنده
ويقدم هايبر بنده واسواق بنده مجموعة كبيرة من العروض والخصومات على الخضروات والفاكهة الطازجة إحتفالًا باليوم الوطني 91، ومن المنتجات التي تقدمها هي:
- كيلو بصل أحمر “مصري أو يمني أو هندي” بسعر 1.95 ريال بدلا من 3.95.
- رمان “يمني” 4.95 ريال للكيلو بدلا من 11.95.
- ملفوف أخضر محلي بسعر 1.5 ريال للكيلو.
- فلفل حار بـ4.95 للكيلو.
- بطيخ ب1 ريال للكيلو.
- باذنجان مدور بـ3.95 ريال للكيلو
- طماطم بـ14.95 ريال للصندوق.
- تمر سكري رطب من “مزارع النخيل” بـ13.95 ريال للعلبة.
أقوي عروض منتجات بنده للأدوات المنزلية
ويقدم بنده ماركت الكثير من المنتجات الخاصة بالأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، وهي:
- مكواة بخار بسعر 59 ريال .
- مطحنة قهوة بسعر 69 ريال 150 وات.
- محضر قهوة “بلاك اند ديكر” بسعر 199 ريال.
- قدر ضغط كهربائي من “بنسون” بسعر 199 ريال 6 لتر.
- فرن كهربائي من “أي تي سي” 45 لتر بسعر 249 ريال.
- مكنسة كهربائية من شركة كولين بسعر 179 ريال 21 لتر.
- قطاعة من برنامج” جيباس” بسعر 69 ريال.
- خلاط من بلاك أند ديكر + مطحنة بسعر 129 ريال 400 وات.