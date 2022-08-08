عروض بندة السعودية من 3 أغسطس لـ9 أغسطس

نقدم لكم في هذا المقال عروض بنده السعودية والتي تمتد من 3 أغسطس لـ9 أغسطس.

شبيهة قشطة المراعي (170 جرام) بسعر 10.95 ريال بدلا من 18 ريال

جبنة كريم مطبوخة / شيدر قابلة الدهن المراعي (2×900 جرام) بسعر 38.95 ريال بدلا من 55.95 ريال

بطاطس شيبس ليز (160/165 جرام) + 10٪ زيادة بسعر 9.95 ريال بدلا من 14.50 ريال

مياه أروى (330ml ×40) بسعر 14.95 ريال بدلا من 20.95 ريال

زيت دوار الشمس نور (1.5 لتر ×2) +500 مل بسعر 43.95 ريال بدلا من 61.95 ريال

لحم تونا خفيف بالزيت النباتي تريفا (170 جرام) بسعر 19.50 ريال بدلا من 33 ريال

معجون طماطم رنا (135 جرام ×8) بسعر 14.95 ريال بدلا من 21.90 ريال

حليب الصافي طويل / قليل / منزوع الدسم الأجل (12×1 لتر) بسعر 59.95 ريال بدلا من 71.95 ريال.

لبنة فاخره كاملة الدسم المراعي (700 جرام) بسعر 14.95 ريال بدلا من 22 ريال

حليب مجفف كامل الدسم المراعي (2.25 كيلو) بسعر 70.95 ريال بدلا من 86 ريال

حليب طويل الأجل نادك (125 مل ×18) بسعر 18.95 ريال بدلا من 24.50 ريال

دجاج برديكس (1.1 كيلو) بسعر 17.95 ريال بدلا من 19.50 ريال

أنصاف صدور دجاج بلا عظم وبلا جلد ساديا (450 جرام) بسعر 15.95 ريال بدلا من 18.95 ريال

برجر بقرى / دجاج بالبقسماط جامبو 10 قطع (1 كيلو) بسعر 20. 95 ريال بدلا من 35.95 ريال

ويفر كرانشي بالشوكولاته كادبوري تايم آوت (24×20.8 جرام) بسعر 17.95 ريال بدلا من 23.95 ريال

شاي فرط ليبتون (400 جرام) بسعر 14.95 ريال بدلا من 20.50 ريال

كونتري كورن فليكس نستله (1 كيلو) بسعر 26.95 ريال بدلا من 40.95 ريال

زيت زيتون بكر ممتاز أوندوليفا (500 مل) بسعر 16.95 ريال بدلا من 24.95 ريال

أرز مزة بسمتي أبو كاس (5 كيلو) بسعر 29.95 ريال بدلا من 42.50 ريال

قدمنا لكم أفضل أسعار بنده السعوية بأسعار العروض داخل الهايبر.