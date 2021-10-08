عروض ايفون 13 stc .. التقسيط بسعر الكاش بهذه الشروط

طرح شركة الاتصالات السعودية اس تي سي، عروض ايفون 13 stc يعتبر واحدة من العروض العديدة والمتنوعة، مثل الباقات على اختلاف انواعها، وشرائح الموبايل وغيرها الكثير، وبعد أن طرحت شركة آبل الأمريكية الشهيرة أحدث طرزها من سلسلة أيفون، وهي أيفون 13 والتي تشتمل على 4 إصدارات وهي برو ماكس وبرو وايفون 13، وايفون 13 ميني، طرحت stc هذه السلسلة للبيع بالتقسيط لعملائها باسعار الكاش او النقدي، ضمن شروط محددة، وهو ما سيرد بيانه في هذه المقالة في السطور التالية.

عروض ايفون 13 stc

ايفون 13 برو ماكس – iPhone 13 Pro Max

أبرز مواصفات الجهاز، يعمل بنظام التشغيل iOS ، ويحتوي على كاميرا خلفية بدقة: 12 ميجابيكسل/ 12ميجابيكسل/ 12 ميجابيكسل/ TOF 3D، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابيكسل/ SL 3D.

متوفر بذواكر داخلية بسعة 128 جيجابيات / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / ا الترا بايت .

متوفر بخيارات الألوان: الفضي، والذهبي، ورصاصي داكن، وأزرق سييرا

السعر النقدي لإصدار سعة 128 جيجابايت 5249 ريال، وإصدار 256 جيجابايت بسعر 5719.01 ريال، وإصدار 512 جيجابايت بسعر 6679 ريال، وإصدار 1 تيرا بايت بسعر 7599 ريال.

برنامج التقسيط لطراز ايفون 13 برو ماكس بطرزه الأربعة وفق ما يلي:

برنامج أقساط 150 ريال شهري متاح لعملاء باقات مفوتر 3 ومفوتر 4 فقط. برنامج أقساط 200 ريال شهري متاح لعملاء باقات مفوتر 4 فقط. برنامج أقساط 250 ريال شهري متاح لعملاء باقات مفوتر 4 المؤهلين.

ايفون 13 برو – iPhone 13 Pro

أبرز مواصفات الجهاز، يعمل بنظام التشغيل iOS ، ويحتوي على كاميرا خلفية بدقة: 12 ميجابيكسل/ 12ميجابيكسل/ 12 ميجابيكسل/ TOF 3D، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابيكسل/ SL 3D.

متوفر بذواكر داخلية بسعة 128 جيجابيات / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / ا الترا بايت .

متوفر بخيارات الألوان: الفضي، والذهبي، ورصاصي داكن، وأزرق سييرا

السعر النقدي لإصدار سعة 128 جيجابايت 4699 ريال، وإصدار 256 جيجابايت بسعر 5169.01 ريال، وإصدار 512 جيجابايت بسعر 6149 ريال، وإصدار 1 تيرا بايت بسعر 7099 ريال.

برنامج التقسيط لطراز ايفون 13 برو ماكس بطرزه الأربعة وفق ما يلي:

برنامج أقساط 150 ريال شهري متاح لعملاء باقات مفوتر 3 ومفوتر 4 فقط. برنامج أقساط 200 ريال شهري متاح لعملاء باقات مفوتر 4 فقط. برنامج أقساط 250 ريال شهري متاح لعملاء باقات مفوتر 4 المؤهلين.

ايفون 13 – iPhone 13

أبرز مواصفات الجهاز، يعمل بنظام التشغيل iOS ، ويحتوي على كاميرا خلفية بدقة: 12 ميجابيكسل/ 12ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابيكسل/ SL 3D.

متوفر بذواكر داخلية بسعة 128 جيجابيات / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت.

متوفر بخيارات الألوان: الوردي، وضوء النجوم، وسماء الليل، والأحمر وأزرق.

السعر النقدي لإصدار سعة 128 جيجابايت 3.799 ريال، وإصدار 256 جيجابايت بسعر 4259 ريال، وإصدار 512 جيجابايت بسعر 5299 ريال.

برنامج التقسيط لطراز ايفون 13 برو ماكس بطرزه الثلاث وفق ما يلي:

برنامج أقساط 150 ريال شهري متاح لعملاء باقات مفوتر 3 ومفوتر 4 فقط. برنامج أقساط 200 ريال شهري متاح لعملاء باقات مفوتر 4 فقط. برنامج أقساط 250 ريال شهري متاح لعملاء باقات مفوتر 4 المؤهلين.

ايفون 13 ميني – iPhone 13 mini

أبرز مواصفات الجهاز، يعمل بنظام التشغيل iOS ، ويحتوي على كاميرا خلفية بدقة: 12 ميجابيكسل/ 12ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابيكسل/ SL 3D.

متوفر بذواكر داخلية بسعة 128 جيجابيات / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت.

متوفر بخيارات الألوان: الوردي، وضوء النجوم، وسماء الليل، والأحمر، والأزرق.

السعر النقدي لإصدار سعة 128 جيجابايت 3349 ريال، وإصدار 256 جيجابايت بسعر 3819 ريال، وإصدار 512 جيجابايت بسعر 4769 ريال.

برنامج التقسيط لطراز ايفون 13 ميني بطرزه الثلاثة وفق ما يلي: