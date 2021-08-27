عروض ايفون 12 الراجحي واكسترا.. تحت شعار “راجعين أقوى – اكسترا والراجحي”

مع العودة إلى المدارس أعلنت شركة اكسترا عن العودة إلى عروضها ومنها عروض ايفون 12 تحت شعار رجعتنا أقوى – اكسترا والراجحي، وهي عروض حصرية لحاملي بطاقات الراجحي الائتمانية ومسبقة الدفع، وتضمنت العروض خصم بنسبة 10% على معظم المنتجات المطروحة للبيع في جميع فروع اكسترا وعلى المتجر الإلكتروني لاكسترا “extra.com”، وتسري فترة عروض اكسترا والراجحي لغاية السبت الموافق 28 أغسطس 2021، وفي هذه المقالة سوف نقتصر على عروض اكسترا والراجحي على هاتف أبل الإصدار الأخير أيفون 12 بكافة طرزه والأسعار بعد الخصم وتفاصيل أخرى، تابعوا معنا .

عروض ايفون 12 الراجحي واكسترا

أسعار هاتف ايفون 12 بكافة طرزه

تشمل طرازات ايفون 12 أربعة إصدارات وهي ايفون 12 برو ماكس، وأيفون 12 برو، وأيفون 12 برو ، وأيفون 12 ميني وفيما يلي سعر كل من هذه الطرز بعد الخصم الخاصة بعروض الراجحي واكسترا:

ايفون 12 برو ماكس

هاتف ايفون 12 برو ماكس، بسعة 256 جيجابايت، يدعم تقنية G5، والسعر بعد الخصم 5099 ريال سعودي بدلا من 5699 ريال، بنسبة خصم 10.52% ووفر 600 ريال، إضافة إلى خصم 10% عند استخدام بطاقة الراجحي الإئتمانية ومسبقة الدقع بقيمة 249 ريال أو أكثر بحد أقصى للخصم 300 ريال، كما يمكن التقسيط على أقساط شهرية تصل لـ 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل بقسط شهري 244 ريال، ومتوفر بألوان: أزرق، جرافيت.

وضمن عروض ايفون 12، هاتف ايفون 12 برو ماكس، بسعة 128 جيجابايت، يدعم تقنية G5، والسعر بعد الخصم 4599 ريال سعودي بدلا من 5199 ريال، بنسبة خصم 11.54% ووفر 600 ريال، إضافة إلى خصم 10% عند استخدام بطاقة الراجحي الإئتمانية ومسبقة الدقع بقيمة 249 ريال أو أكثر بحد أقصى للخصم 300 ريال، كما يمكن التقسيط على أقساط شهرية تصل لـ 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل بقسط شهري 220 ريال، ومتوفر بألوان: ذهبي، أزرق، فضي.

ايفون 12 ميني

هاتف ايفون 12 ميني، بسعة 128 جيجابايت، يدعم تقنية G5، والسعر بعد الخصم 2799 ريال سعودي بدلا من 3549 ريال، بنسبة خصم 21.13% ووفر 750 ريال، إضافة إلى خصم 10% عند استخدام بطاقة الراجحي الإئتمانية ومسبقة الدقع بقيمة 249 ريال أو أكثر بحد أقصى للخصم 300 ريال، كما يمكن التقسيط على أقساط شهرية تصل لـ 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل بقسط شهري 134 ريال، ومتوفر بألوان: أزرق.

ايفون 12 برو

هاتف ايفون 12 برو، بسعة 256 جيجابايت، يدعم تقنية G5، والسعر بعد الخصم 4699 ريال سعودي بدلا من 5199 ريال، بنسبة خصم 9.61% ووفر 500 ريال، إضافة إلى خصم 10% عند استخدام بطاقة الراجحي الإئتمانية ومسبقة الدقع بقيمة 249 ريال أو أكثر بحد أقصى للخصم 300 ريال، كما يمكن التقسيط على أقساط شهرية تصل لـ 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل بقسط شهري 225 ريال، ومتوفر بألوان: أزرق.

هاتف ايفون 12 برو، بسعة 128 جيجابايت، يدعم تقنية G5، والسعر بعد الخصم 4399 ريال سعودي بدلا من 4699 ريال، بنسبة خصم 6.38% ووفر 300 ريال، إضافة إلى خصم 10% عند استخدام بطاقة الراجحي الإئتمانية ومسبقة الدقع بقيمة 249 ريال أو أكثر بحد أقصى للخصم 300 ريال، كما يمكن التقسيط على أقساط شهرية تصل لـ 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل بقسط شهري 211 ريال، ومتوفر بألوان: أزرق.

ايفون 12

هاتف ايفون 12، بسعة 256 جيجابايت، يدعم تقنية G5، والسعر بعد الخصم 4099 ريال سعودي بدلا من 4549 ريال، بنسبة خصم 9.89% ووفر 450 ريال، إضافة إلى خصم 10% عند استخدام بطاقة الراجحي الإئتمانية ومسبقة الدقع بقيمة 249 ريال أو أكثر بحد أقصى للخصم 300 ريال، كما يمكن التقسيط على أقساط شهرية تصل لـ 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل بقسط شهري 196 ريال، ومتوفر بألوان: أزرق.

هاتف ايفون 12، بسعة 128 جيجابايت، يدعم تقنية G5، والسعر بعد الخصم 3499 ريال سعودي بدلا من 4049 ريال، بنسبة خصم 13.58% ووفر 500 ريال، إضافة إلى خصم 10% عند استخدام بطاقة الراجحي الإئتمانية ومسبقة الدقع بقيمة 249 ريال أو أكثر بحد أقصى للخصم 300 ريال، كما يمكن التقسيط على أقساط شهرية تصل لـ 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل بقسط شهري 168 ريال، ومتوفر بألوان: بنفسجي، وأسود.

هاتف ايفون 12، بسعة 64 جيجابايت، يدعم تقنية G5، والسعر بعد الخصم 3299 ريال سعودي بدلا من 3799 ريال، بنسبة خصم 13.16% ووفر 500 ريال، إضافة إلى خصم 10% عند استخدام بطاقة الراجحي الإئتمانية ومسبقة الدقع بقيمة 249 ريال أو أكثر بحد أقصى للخصم 300 ريال، كما يمكن التقسيط على أقساط شهرية تصل لـ 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل بقسط شهري 158 ريال، ومتوفر بألوان: أزرق.

ويمكنكم الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بـ عروض ايفون 12 الراجحي واكسترا كما هي موضحة في الصورة التالية: