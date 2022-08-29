عروض اليوم الوطني 92 من عيادات الجمال الألماسي في الرياض 2022

ينتظر العديد من الأشخاص المناسبات الوطنية والتاريخية من أجل توفير المال مع عروض اليوم الوطني السعودي أو خصومات اليوم الوطني في المملكة، بحيث تسعي كافة المتاجر والمحال والعيادات الطبية والشركات الخدماتية وغيرها إلي تقديم الخصومات خلال اليوم الوطني بقيمة تصل إلي 90% على جميع المنتجات والخدمات بكافة المجالات، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي كافة العروض التي تقدمها عيادات الجمال الألماسي في مناسبة اليوم الوطني السعودي 1444 هجري.

عيـادات الجمـال الألماسـي السعودي

تعتبر واحدة من أقدم وأفضل العيادات التي تقدم خِدْمَات الليزر والجلدية والتجميل والأسنان للنساء والرجال في مدينة الرياض عاصمة المملكة، وتتميز بوجود مجموعة من العيادات الداخلية لليزر الرجالي فقط وكذا لليزر النسائي فقط بحيث يتمتع العميل بخدمة رائعة و متكاملة سواء كانت الخدمة لمنطقة واحدة أو لكافة الجسم، وتهدف إلي أن تكون أكبر مركز تجميل متخصص في الأسنان والجلدية والليزر.

عروض اليوم الوطني السعودي 1444

قدمت العديد من المتاجر والعيادات والشركات وغيرها في كافة المجالات عروض خاصة، حيث جاءت كعروض خاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 1444 التاريخي الذي ينتظره السعوديين في كافة أنحاء المملكة من أجل الاحتفال بهذه الذكري التاريخية الوطنية القريبة علي قلوب المواطنين، وهو يوم إنشاء وتأسيس الدولة السُّعُودية.

قائمة عروض عيادات الجمال الألماسي

عروض الجمال : التي تشمل علي” تنظيف البشرة عادي، وتنظيف البشرة عميق، والليزر الكربوني للوجه، تشقير منطقة كبيرة”.

عروض الليزر للنساء: تشمل علي” 4 جلسات جسم كامل بسعر 992 ريال، وجلسة جسم كامل بسعر392 ريال،و3 جلسات جسم كامل بسعر 792 ريال، جلسة منطقة واحدة 92 ريال سعودي فقط”.

عروض الليزر للرجال يشمل علي ” 4جلسات ليزر جسم كامل بسعر 1292 ريال، 3 جلسات ليزر جسم كامل بسعر 992 ريال، وجلستين ليزر جسم كامل بسعر 792، جلسة ليزر جسم كامل بسعر 492 ريال سعودي”.

عروض الأسنان تحتوي علي تبيض بالقوالب المنزلية بقيمة 492 ريال، ابتسامة هوليوود بسعر 492ريال، تنظيف الاسنان مع التلميع بسعر 92 ريال سعودي، تلبيسة زيركون بسعر 792 ريال سعودي”.

رابط عروض عيادات الجمال الألماسي في اليوم الوطني

يمكن التعرف والاطلاع إلي كافة العروض المخصصة في اليوم الوطني السعودي 1444 هجري، بواسطة الموقع الإلكتروني الخاص بعيادات الجمال الألماسي السعودي.