عروض اليوم الوطني 92 من اطياب سمو للعود 1444 هجري

تستمر كافة المحلات في تقديم العديد من العروض الخاصة باليوم الوطني 92 السعودي لعام 1444 هجري، ومن ضمن هذه العروض ما يقدمه المجتر الإلكتروني أطياب سمو للعود عروض مختلفة تحت شعار هي لنا دار، تحتوي على أجود أنواع العود والبخور الفاخرة مع ضمان استرجاع مدى الحياة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على عروض أطياب سمو للعود 1444 هجري.

اليوم الوطني السعودي

تحتفل المملكة في اليوم الوطني السعودي كل عام بتاريخ 23 من شهر أيلول، حيث يعبر هذا اليوم التاريخي الوطني عن بدأ إنشاء وتأسيس الدولة السُّعُودية التي كانت تسمي سابقًُا مملكة الحجاز، كما أنه يعتبر بمثابة شعار توحيد وحّدت به بلدات ومدن المملكة تحت مسمى واحد يجمع الكل، وذلك إعلان مرسوم ملكي من قبل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وهو بمثابة عيد قومي للشعب السعودي منذ عام 1932 م حتى هذا الوقت.

عروض اطياب سمو للعود

أعلن اطياب سمو للعود عن العديد من العروض المتنوعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي والذي يعتبر يوم مُخلد عند السعوديين وتكثر في الاحتفالات والعروض المتنوعة من كافة الأنواع، وتستعد المملكة لإقامة الفعاليات المتنوعة والحفلات الشعبية في كافة أنحاء المملكة، وسوف نقدم لكم أبرز العروض.

عروض اطياب سمو للعود لليوم الوطني

عود موروكي ذكي حلزوني فاخر، مع بمبخرة خشبية أنيقة بحيث تحتوي كل عُبْوَة على 10 أعواد حلزونيه من العود الذكي.

فحم وادي حلفا 80 قرص سريع الاشتعال، بحيث يتم إشعال القرص من الأسفل، ثم و ضعه على المَبْخَرَة، ويفضل تخزينه في مكان جاف وبارد.

مبخره فضيه فاخره، ذات شكل أنيق جداً وسعرها ممتاز في السيف وغيره اقل شي ينباع ب 200.

ولاعة التورش القابلة للتعبئة وهي سهلة الاستخدام والتنظيف، تعمل على إشعال الفحم بشكل سريع جدا.

عود سوبر ملكي 30 جرام + 30 جرام مجاناً، يعتبر من أفضل أنواع العود وأطولها ثباتاً وأجملها شكلاً، بحيث يتميز برائحته الزكية التي تدوم طويلاً على الملابس و في المنزل، كما يليق بكرم الضيافة في جميع المناسبات الرسمية.

رابط متجر اطياب سمو للعود

يمكن الدخول و الاطّلاع على كافة العروض والتخفيضات الخاصة باليوم الوطني الذي أطلقها متجر الإلكتروني اطياب سمو للعود/ وذلك عن طريق الرابط الإلكتروني، حيث يمكن الاستفادة من الكافة العروض والتخفيضات المتاحة خلال هذه المناسبة الوطنية، أو الاتصال عبر رقم الواتس 966553652235+.