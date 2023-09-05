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عروض اليوم الوطني السعودي 93 المنتظرة خصومات هائلة للمواطنين

إبراهيم أبو جبل

يحتفل العديد من أصحاب المتاجر بالمملكة العربية السعودية باقتراب اليوم الوطني بالإعلان عن مجموعة من عروض اليوم الوطني السعودي 93، حيث أن الشركات والمتاجر الكبرى والمطاعم تحرص على المشاركة في الاحتفالات من خلال تقديم التخفيضات على المنتجات، حيث يعد ذكري اليوم السعودي إجازة رسميه لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية.

عروض اليوم الوطني السعودي 93

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 متى تبدأ عروض اليوم الوطني 93

تبدء معظم متاجر المملكة بالإعلان عن عروض اليوم الوطني بداية من أول شهر سبتمبر وحتي يوم 23 سبتمبر وهو يوم الاحتفال باليوم الوطني كما انه قد تم الإعلان فعليا من قبل بعض المتاجر عن عروضها.

عروض اليوم الوطني 93 عطور

أعلنت العديد من المتاجر الخاصة ببيع العطور عن عروضها بمناسبة اليوم الوطني السعودي وهي كالتالي:

  • متجر نخبة العود
  1. خصم علي سعر مسك النخبة ليصل الي 93 ريالا بدل من 180 ريالا.

عروض اليوم الوطني السعودي 93

خصم علي سعر عطر أجيال ليصل الي 93 ريالا بدل من 175 ريالا.

عروض اليوم الوطني السعودي 93

خصم حوالي 60 ريالا علي سعر عطر نيرو.

عروض اليوم الوطني السعودي 93

كما يوجد العديد من العروض التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الخاص بالمتجر.

  • متجر قصر العطور

العرض الأول بكت عود NAD بسعر 93 ريالا سعوديا.

عروض اليوم الوطني السعودي 93

العرض الثاني أوقية أقراص تايجر مع أوقية عود تايجر محسن بسعر 93 ريالا سعوديا.

عروض اليوم الوطني السعودي 93

العرض الثالث أوقية رقائق امل مع اوقية أقراص فيتنامي سوبر بسعر 93 ريالا.

عروض اليوم الوطني السعودي 93

العرض الرابع 4 انابيب اعواد  2 فيتنامي مع 2 مروكي 20 سم، 2 مل بالإضافة الي طقم خشبي بادوك فاخر بسعر 93 ريالا.

عروض اليوم الوطني السعودي 93

العرض الخامس كيلو عود تايجر محسن 793 ريالا سعوديا.

عروض اليوم الوطني السعودي 93

كما يوجد العديد من العروض التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الخاص بالمتجر.

عروض اليوم الوطني 93 اكسترا

أعلن متجر اكسترا عن عدد من العروض التي تم توفيرها للمواطنين السعوديين وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي وهي كالتالي:

  • العرض الأول ايفون 11، 128 جيجا باللون الأبيض والأسود 4G، بسعر 1999 ريالا سعوديا.
  • العرض الثاني ايفون 14، 128 جيجا بكافة الوانه 5G، بسعر 2999 ريالا سعوديا.
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إبراهيم أبو جبل

حاصل على بكالوريوس الصحافة الاعلام جامعة الأزهر بالقاهرة، مصور صحفي للعديد من الصحف لتغطية كافة المؤتمرات والأخبار الخاصة والحصرية، بالإضافة الي متابعتي لأهم الأخبار العالمية
ورصدها أول بأول فور حدوثها.

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