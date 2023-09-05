عروض اليوم الوطني السعودي 93 المنتظرة خصومات هائلة للمواطنين

يحتفل العديد من أصحاب المتاجر بالمملكة العربية السعودية باقتراب اليوم الوطني بالإعلان عن مجموعة من عروض اليوم الوطني السعودي 93، حيث أن الشركات والمتاجر الكبرى والمطاعم تحرص على المشاركة في الاحتفالات من خلال تقديم التخفيضات على المنتجات، حيث يعد ذكري اليوم السعودي إجازة رسميه لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية.

متى تبدأ عروض اليوم الوطني 93

تبدء معظم متاجر المملكة بالإعلان عن عروض اليوم الوطني بداية من أول شهر سبتمبر وحتي يوم 23 سبتمبر وهو يوم الاحتفال باليوم الوطني كما انه قد تم الإعلان فعليا من قبل بعض المتاجر عن عروضها.

عروض اليوم الوطني 93 عطور

أعلنت العديد من المتاجر الخاصة ببيع العطور عن عروضها بمناسبة اليوم الوطني السعودي وهي كالتالي:

متجر نخبة العود

خصم علي سعر مسك النخبة ليصل الي 93 ريالا بدل من 180 ريالا.

خصم علي سعر عطر أجيال ليصل الي 93 ريالا بدل من 175 ريالا.

خصم حوالي 60 ريالا علي سعر عطر نيرو.

كما يوجد العديد من العروض التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الخاص بالمتجر.

متجر قصر العطور

العرض الأول بكت عود NAD بسعر 93 ريالا سعوديا.

العرض الثاني أوقية أقراص تايجر مع أوقية عود تايجر محسن بسعر 93 ريالا سعوديا.

العرض الثالث أوقية رقائق امل مع اوقية أقراص فيتنامي سوبر بسعر 93 ريالا.

العرض الرابع 4 انابيب اعواد 2 فيتنامي مع 2 مروكي 20 سم، 2 مل بالإضافة الي طقم خشبي بادوك فاخر بسعر 93 ريالا.

العرض الخامس كيلو عود تايجر محسن 793 ريالا سعوديا.

كما يوجد العديد من العروض التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الخاص بالمتجر.

عروض اليوم الوطني 93 اكسترا

أعلن متجر اكسترا عن عدد من العروض التي تم توفيرها للمواطنين السعوديين وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي وهي كالتالي: