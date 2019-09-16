عروض اليوم الوطني السعودي 89 لعام 2019 “همة حتى القمة”

عروض اليوم الوطني السعودي 89 لعام 2019 والتي تأتيكم تحت شعار همة حتى القمة قد بدأ الإعلان عنها مع مطلع شهر سبتمبر من قِبل عدد كبير من الشركات والمؤسسات داخل أراضي المملكة العربية السعودية احتفالاً بالذكرى 89 لتوحيد المملكة والتي تمت في يوم 23 من سبتمبر لعام 1930، لذلك تحتفل السعودية بهذا اليوم الجليل ليعتبر هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وهو يوم إجازة رسمية لكافة القطاعات العاملة بالدولة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، وفي إطار إحتفالات المملكة بهذا اليوم تقوم الكثير من الشركات بعمل عروض اليوم الوطني السعودي في كل عام لتشارك أبناء المملكة في الإحتفال.







عروض اليوم الوطني السعودي 89 لعام 2019 تحت شعار همة حتى القمة

حتى الآن لم تفصح الكثير من المؤسسات الكبرى عن عروض اليوم الوطني 1441 / 2019 مثل عروض بندة اليوم الوطني السعودي 89 وكذلك عروض العثيم اليوم الوطني السعودي 89، علماً بأن تلك المؤسسات تتجدد العروض الخاصة بها بشكل أسبوعي، ومن المتوقع أن تبدأ تلك الشركات عروضها مع نهاية الأسبوع الجاري.







بينما أفصحت بعض المؤسسات عن عروض اليوم الوطني 2019 مثل شركة العربية للعود والتي كررت العرض المذهل وهو أي زجاجة عطر بمبلغ 89 ريالاً فقط، وهذا العرض طرحته الشركة في العام الماضي ولكن كانت سعر الزجاجة 88 ريالاً بمناسبة الذكرى 88 لتوحيد المملكة العربية السعودية.

إلى جانب عدد آخر من العروض الأخرى التي ننقلها لكم عبر هذا المقال:

عروض اليوم الوطني 1441 / 2019

عروض اليوم الوطني السعودي من العربية للعود







عبر صفحات التواصل الإجتماعي لها أعلنت شركة العربية للعود عن عروض جديدة بمناسبة اليوم الوطني 89 وذلك عن طريق الطلب من المتجر أو أون لاين، سعر أي زجاجة عطر داخل العرض 89 ريالاً سعودياً فقط.

عروض ليجو لاند الإمارات Legoland Dubai

عروض متنوعة

إليكم أهم العروض المتنوعة التي أعلنت عنها عدد من الجهات في سبتمبر 2019: