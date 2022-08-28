عروض العودة للمدارس متجر نايس ون 2022

أيام قليلة ويعود المعلمون والطلاب إلى دوامهم المدرسي بعد انقضاء العطلة والإجازة، وتعمل غالبية المتاجر والمحال والمولات والشركات التجارية على تقديم العديد من العروض على منتجاتها، وذلك لجذب عملاء أكثر، وتحقيق نسبة مبيعات أعلى، اليوم خلال الأسطر القادمة سنأخذك عزيزي المتابع في جولة على أهم عروض شركة نايس ون للعودة للمدارس.

متجر نايس ون

يعتبر متجر نايس ون من أهم متاجر مستلزمات التجميل في المملكة العربية السعودية، يعرض مجموعة من أفضل منتجات التجميل النسائية، تجد لديه مجموعة مميزة من العطور بالإضافة إلى المكياج، الأكسسوارات والعناية والعديد من المنتجات، ويعتبر المتجر اليوم هو المتجر النسائي الأول المتواجد في المملكة العربية السعودية ويحقق نسبة مبيعات ممتازة لما يتسم به من منتجات عالية الجودة.

عروض نايس ون للعودة للدوام

تقيم متاجر نايس ون في المملكة العربية السعودية عروض مميزة وتخفيضات هائلة بمناسبة العودة للدوام وذلك على غالبية منتجات التجميل والعطور لديها، اليوم سنتعرف على أهم عروض نايس ون التى أعلنت عنها احتفالاً بعودة الدوام.

أهم عروض نايس ون

أعلنت نايس ون عن باقة مميزة من العروض خاصة بالدوام والرجوع إليه، من هذه العروض ما يلي:

خصومات تصل حتى 80% في مهرجان الجمال على مختلف منتجات التجميل.

أفضل مجموعة فرش للوجه ب 99 ريال سعودي.

أفضل أجهزة تسريح الشعر ب 499 ريال سعودي.

خصومات تصل إلى 32% على صبغات الشعر.

أفضل مناكير للصيف من نايس ون ب 59 ريال سعودي فقط.

خصومات تصل إلى 70% على منتجات العناية بالبشرة.

خصومات تصل إلى 30% على منتجات العناية بالشفاه.

خصومات تصل إلى 60% على منتجات العناية باليدين.

يمكنك عزيزي المتابع الدخول للرابط من هنا، للاطلاع على المزيد من العروض المميزة والحصرية بمناسبة العودة للدوام.

عرضنا لك عزيزي المتابع أهم عروض نايس ون الخاصة بالعودة للدوام، والتى تعتبر من أهم متاجر المملكة وأفضلها لبيع منتجات العناية بالبشرة والشعر.