عروض العثيم ماركت بالمملكة من 3 أغسطس إلى 9 أغسطس

يقدم العثيم ماركت هذا العرض باسم مهرجان الخمسات، وتسري العروض من الأربعاء 3 أغسطس إلى الثلاثاء 9 أغسطس أو حتى نفاد الكميات.

ساديا دجاج مجمد بدون أحشاء 1300 جرام 184 ريال بدلا من 218 ريال

صابون آريال أزرق 5 كيلو 45 ريال بدلاً من 90 ريال

زيت شروق للقلي لتر ونصف 25 ريال بدلاً من 56 ريال

صلصة طعام هالي 8 باكيت × 135 جم 15 ريال بدلا من 20 ريال

أرز الوليمة بسمتي 10 كيلو جرام 65 ريال بدلاً من 85 ريال

خليط البسبوسة زدني الأصلي 7 ريال بدلا من 8 ريال

مهلبية زدني 6*85 جم 14 ريال بدلا من 18 ريال

دقيق الرياض فود تخمير ذاتي 2 كجم 7 ريال بدلا من 8 ريال

شابورة فيكتور بر شرائح 5 ريال بدلاً من 7 ريال للحبة

شوربة هالي شوفان ابيض 400 جم 5 ريال بدلاً من 7 ريال

شبيهة جبن هالي كريم كاسات 910 جم 15 ريال بدلاً من 23 ريال

بسكويت فيكتو دايچستيف 340 جم 10 ريال بدلا من 18 ريال

حلاوة طحينية هالي سادة 1 كيلو جم 15 ريال بدلا من 25 ريال

شوكولاتة هالي بندق وكاكاو 400 جم 15 ريال بدلا من 25 ريال

شوكولاتة دار ليت كاكاو وبندق 350 جم 15 ريال بدلا من 29 ريال

حلوى بقر زد بي سي 800 جم 25 ريال بدلا من 43 ريال

عسل نحل بورام مع شمع 1000 جم 45 ريال بدلاً من 71.25 ريال

شوكولاتة نوتيلا 750 جم برطمان 28 ريال بدلا من 35 ريال

بيرة بيربكان شعير زجاج 6*330 ملل 25 ريال بدلاً من 30 ريال

للربطة شراب راني مانجو 1.5 لتر 12 ريال بدلاً من 13 ريال

آيس كريم كون زون توفي 1 لتر 23 ريال بدلاً من 37 ريال

آيس كريم باسكن روبنز كراميل 20 ريال بدلا من 24 ريال

قهوة كيف المسافر عربي هيل 19 ريال بدلا من 24 ريال

قدمنا لكم في هذا المقال أفضل عروض العثيم ماركت الأسبوعية في المملكة.