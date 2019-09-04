عروض العثيم لهذا الأسبوع ما زالت ترفع شعار توفير أكثر وماركات متميزة







ما زالت عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية ترفع شعار “حنا الأوفر”، والتي تعد عملاءها من خلاله أنهم سوف يقومون بتوفير أكثر، وفي ذات الوقت يحصلون على منتجات أكثر جودة وماركات عالمية ومتنوعة، خاصة في ظل انفراد شركة التجزئة الشهيرة بسلع معينة لا تجدها في أماكن أخرى، كذلك مثلها مثل بقية الأسواق الأخرى المتواجدة في المملكة تحاول مشاركة المواطنين والمقيمين موسم بدء العام الدراسي، بتوفير عدد من المنتجات التي تحتاجها الأسرة في تلك الفترة من كل عام.







عروض العثيم من الخميس 5 سبتمبر

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لعل أبرز ما يميز خصومات العثيم كل أسبوع تواجد منتجات التمور بعلامات تجارية مختلفة وأنواع كثيرة، مثل تمر البرحي وتمارا السكري الرطب والصقعي والملكي المفتل عبوة 2 كيلو جرام، والسكري المميز عبوة 1 كجم وأيضًا تمر خلاص القصيم وأمل الخير خضري الفاخر عبوة 600 جرام، أم عن الحلويات التي يتميز بها كذلك العرض الرئيسي للأسواق فنجد بقلاوة حجاب بالقشطة والمعجنات المشكلة والتورتة والجاتوهات.







هذا وتتميز عروض العثيم كذلك بتنوع العلامات التجارية في كثير من السلع خاصة الغذائية، مثل منتجات الألبان وبعض السلع الغذائية مثل الأرز وزيت القلي والذي يُستخدم أيضاً في الطبخ، وهناك عدد آخر من المعلبات والفواكه والخضروات الطازجة.

هذا ويمكن لعملاء أسواق العثيم متابعة ومشاهدة مجلة العروض كاملة، من خلال الملف المرفق للتعرف على كل المنتجات المُتاحة وكذلك التخفيضات التي تم تطبيقها عليها.





