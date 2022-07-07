عروض العثيم الأسبوعية بمناسبة عيد الأضحى تخفيضات وخصومات جبارة 50% حتى 19 يوليو

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بدأت جميع الشركات التجارية بالإعلان عن اقوى العروض والتخفيضات والخصومات، ومن أشهر العلامات التجارية المتواجدة في المملكة العربية السعودية هي أسواق العثيم وهناك الكثير من الفروع من أسواق العثيم في جميع أنحاء المملكة، وأعلنت عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها و بجميع فروعها عن أقوى الخصومات والعروض على كافة السلع الغذائية و منتجات الألبان واللحوم وخصومات على الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، تبدأ الخصومات من يوم الأربعاء 6 يوليو 2022 حتى يوم 19 يوليو 2022 أو نفاذ الكمية في جميع الفروع.

عروض العثيم الأسبوعية لعيد الأضحى 2022

سنقدم لكم عروض العثيم على المنتجات والسلع الغذائية 2022 وهي:

أرز بسمتي الوليمة 10 كجم بسعر 64.95 ريال سعودي بدلا من 89.95 ريال سعودي.

دجاج دو مجمد 10×1000 جم بسعر 173.95 ريال سعودي بدلا من 201 ريال سعودي.

شوكولاتة ماكنتوش كوالتي ستريت 850 كجم بسعر 49.95 ريال سعودي بدلا من 105 ريال سعودي.

حلوى روشن جلي 1 كجم بسعر 10.95 ريال سعودي بدلا من 20.95 ريال سعودي.

شوكولاته لندت لندور بالحليب 200 جم بسعر 22.95 ريال سعودي بدلا من 35.95 ريال سعودي.

حلوى بقر لاكسوري 800 جم بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من 31.75 ريال سعودي.

توفي ديمة منوع 1 جم بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 15.95 ريال سعودي.

حلوى روشن حليب سبلاش 1 كجم بسعر 22.9 ريال سعودي بدلا من 26.50 ريال سعودي.

آيس كريم كون زون فانيليا 2 لتر بسعر 35.95 ريال سعودي بدلا من 57.95 ريال سعودي.

بسكويت جوز الهند 1 كجم بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 24.95 ريال سعودي.

برازق 1 كجم بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بدون عظم 1 كجم بسعر 49.95 ريال سعودي.

زيتون أندلس اخضر مع ليمون سعر الكيلو 17.95 ريال سعودي.

دجاج التنمية طازج 1000 كجم بسعر 16.75 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم على الأجهزة الإلكترونية بمناسبة عيد الأضحى 2022