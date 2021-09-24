عروض الراجحي للتمويل الشخصي بدون كفيل أو رسوم بأقل هامش ربح لجميع القطاعات والمتقاعدين

عروض الراجحي للتمويل الشخصي، حيث يقدم البنك العروض المستمرة على المنتجات التمويلية أو على البطاقات الائتمانية وذلك بتفعيل خصائص عديدة تهم العملاء الراغبين في الحصول على المال بشكل ميسر في السداد ومرونة في التعامل، وهذا ما يقدمه الراجحي بل وأكثر من الخدمات والمميزات التي منها شهر التمويل والذي فيه يوفر كل المزايا سواء على التأجيري أو سداد المديونية أو القرض العقاري فضلاً عن البطاقات الائتمانية وعرض على القرض الشخصي الأكثر طلباً بين المواطنين والمقيمين.

عرض التمويل الشخصي بنك الراجحي

المميزات/

القرض تحت إشراف هيئة الرقابة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هامش ربح قليل مقارنة بالمنتجات والجهات الأخرى.

منتج تمويلي مع استعادة الرسوم الإدارية على بطاقتك الائتمانية “مسبقة الدفع”.

يعطيك بطاقة ائتمانية مجانية مدى الحياة.

قرض ميسر مفتوح المبلغ أي لا يوجد حد أقصى للتمويل.

فترات السداد ميسرة على خمس سنوات.

القرض بدون كفيل أو ضامن.

متاح للرجال والنساء سعوديين ومقيمين ومتقاعدين أيضاً.

إمكانية السداد المبكر في أي وقت وفق بنود البنك المركزي.

الإعفاء من المديونية في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله.

متاح تمويل العملاء الموشكين على التقاعد ، حيث يوجد عرضين تمويل وطني 1 وتمويل وطني 2″ يمكنك الاختيار ما يناسبك.

طريقة التقديم على عرض تمويل الراجحي

يمكنك من خلال تطبيق الراجحي موبايل أو المباشر للأفراد ثم طلب القرض عبر خانة عروض التمويل لشهر سبتمبر علماً بأن العرض ساري حتى نهاية الشهر 30-9-2021م ، أما بعد هذا الموعد يمكنك الاختيار من بين أنواع المنتجات المتوفرة لدى المصرف منها الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل لجميع القطاعات، أما عن شروط العرض فهي تتضمن أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة، مع وجود بطاقة وطنية أو الإقامة سارية الصلاحية، كما يشترط تحويل الراتب إلى المصرف، ولابد يكون العميل لديه بطاقة ائتمانية الراجحي “مسبقة الدفع” والتأكد أنها نشطة من أجل الحصول على العرض.

لمزيد من المعلومات وتقديم الاستفسارات عن العروض التمويلية المتاحة أو عن الشروط والاستحقاق يرجى الاتصال عبر هاتف الراجحي 966114603333 للعملاء الحاليين أو عبر 8001241222 للعملاء الجدد.