عروض الجوالات اكسترا السعودية.. أقوى العروض وخصومات مغرية

تتواصل عروض الجوالات اكسترا في المملكة العربية السعودية، وتقدم الشركة خصومات مغرية لعملائها على مختلف الأنواع والأصناف والاجهزة الإلكترونية، ومنها الهواتف الذكية، التي تشمل أشهر العلامات التجارية للجوالات مثل سامسونج جالكسي، وآبل أيفون، وهواوي، ونوكيا وغيرها، وتتميز عروض اكسترا إضافة إلى الخصومات المغرية، إمكانية التقسيط على مدى 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، وذلك على اقساط شهرية مريحة تتناسب مع جميع فئات العملاء وإمكانياتهم المادية، وفي السطور المقبلة اخترنا باقة من ماركات الجوالات التي شملتها عروض اكسترا.

عروض الجوالات اكسترا

خصم مغري وأسعار منافسة

في هذه المقالة رصدنا من خلال موقع متجر اكسترا الإلكتروني بعضًا من العلامات التجارية الشائعة في المملكة وأسعارها بعد التخفيض والميزات: