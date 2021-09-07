عروض الجوالات اكسترا السعودية.. أقوى العروض وخصومات مغرية
تتواصل عروض الجوالات اكسترا في المملكة العربية السعودية، وتقدم الشركة خصومات مغرية لعملائها على مختلف الأنواع والأصناف والاجهزة الإلكترونية، ومنها الهواتف الذكية، التي تشمل أشهر العلامات التجارية للجوالات مثل سامسونج جالكسي، وآبل أيفون، وهواوي، ونوكيا وغيرها، وتتميز عروض اكسترا إضافة إلى الخصومات المغرية، إمكانية التقسيط على مدى 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، وذلك على اقساط شهرية مريحة تتناسب مع جميع فئات العملاء وإمكانياتهم المادية، وفي السطور المقبلة اخترنا باقة من ماركات الجوالات التي شملتها عروض اكسترا.
عروض الجوالات اكسترا
خصم مغري وأسعار منافسة
في هذه المقالة رصدنا من خلال موقع متجر اكسترا الإلكتروني بعضًا من العلامات التجارية الشائعة في المملكة وأسعارها بعد التخفيض والميزات:
- هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، بسعة 64 جيجابايت، يدعم شبكة الاتصال الجيل G4، بسعر 599 ريال سعودي، مع ضمان المصنع لمدة عامين، ويمكن التقسيط لمدة 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط شهري 29 ريال، ومتاح باللون أسود، وأزرق ، وأبيض.
- هاتف أبل ايفون 12، بسعة 128 جيجابايت، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G5، بسعر 3499 ريال بدلا من 4049 ريال، نسبة الخصم 13.58%، مع ضمان من المصنع لمدة عامين، ويمكن التقسيط لمدة 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط شهري 168 ريال، ومتاح باللون بنفسجي، وأبيض.
- وشملت عروض الجوالات اكسترا أيضًا،هاتف سامسونج جالكسي زد فليب 3، القابل للطي، بسعة 256 جيجابايت، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G5، بسعر 3999 ريال، مع ضمان من المصنع لمدة عامين، ويمكن التقسيط لمدة 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط شهري 192 ريال، ومتاح باللون أسود، وكريمي، وأخضر.
- هاتف أبل ايفون 12 برو ماكس ، بسعة 128 جيجابايت، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G5، بسعر 4599 ريال بدلا من 5199 ريال، نسبة الخصم 11.54%، مع ضمان من المصنع لمدة عامين، ويمكن التقسيط لمدة 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط شهري 220 ريال، ومتاح باللون بنفسجي، وأبيض.
- هاتف سامسونج جالكسي إيه 02، بسعة 32 جيجابايت، يدعم شبكة الاتصال الجيل G4، بسعر 425 ريال سعودي، مع ضمان المصنع لمدة عامين، ويمكن التقسيط لمدة 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط شهري 21 ريال، ومتاح باللون أزرق .
- وضمن عروض الجوالات اكسترا، هاتف أبل ايفون 12 برو، بسعة 128 جيجابايت، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G5، بسعر 4399 ريال بدلا من 4699 ريال، نسبة الخصم 6.38%، مع ضمان من المصنع لمدة عامين، ويمكن التقسيط لمدة 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط شهري 211 ريال، ومتاح باللون أزرق.
- هاتف سامسونج جالكسي إيه 32، بسعة 128 جيجابايت، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G5، بسعر 1099 ريال بدلا من 1249 ريال، نسبة الخصم 12%، مع ضمان من المصنع لمدة عامين، ويمكن التقسيط لمدة 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط شهري 53 ريال، ومتاح باللون أسود، وأزرق، وأبيض.
- هاتف أبل ايفون 12 برو ماكس، بسعة 256 جيجابايت، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G5، بسعر 5099 ريال بدلا من 5699 ريال، نسبة الخصم 10.52%، مع ضمان من المصنع لمدة عامين، ويمكن التقسيط لمدة 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط شهري 244 ريال، ومتاح باللون أزرق.
- وفي عروض الجوالات اكسترا، هاتف نوكيا سي 20، بسعة 32 جيجابايت، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G4، بسعر 365 ريال مع ضمان من المصنع لمدة عامين، ويمكن التقسيط لمدة 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط شهري 18 ريال، ومتاح باللون أزرق.
- هاتف أبل ايفون 12 برو، بسعة 256 جيجابايت، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G5، بسعر 4699 ريال بدلا من 5199 ريال، نسبة الخصم 9.61%، مع ضمان من المصنع لمدة عامين، ويمكن التقسيط لمدة 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط شهري 225 ريال، ومتاح باللون أزرق.
- هاتف سامسونج جالكسي إيه 11، بسعة 32 جيجابايت، بسعر 499 ريال سعودي، بعد الخصم بنسبة 13.21%، أي سعر بدلا من 575 ريال، مع ضمان المصنع لمدة عامين، ويمكن التقسيط لمدة 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط شهري 24 ريال، ومتاح باللون أسود.
- هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 3، القابل للطي، بسعة 256 جيجابايت، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G5، بسعر 6799 ريال، مع ضمان من المصنع لمدة عامين، ويمكن التقسيط لمدة 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط شهري 325 ريال، ومتاح باللون أسود.
- هاتف هواوي واي 7 إيه، بسعة 128 جيجابايت، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G4، بسعر 729 ريال بعد الخصم بنسبة 5.2% مع ضمان من المصنع لمدة عامين، ويمكن التقسيط لمدة 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط شهري 35 ريال، ومتاح باللون أسود.
- هاتف أبل ايفون 12 ، بسعة 64 جيجابايت، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G5، بسعر 3299 ريال بدلا من 3799 ريال، نسبة الخصم 13.16%، مع ضمان من المصنع لمدة عامين، ويمكن التقسيط لمدة 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط شهري 158 ريال، ومتاح باللون أحمر.