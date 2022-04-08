عروض الإفطار المتنوعة في السعودية رمضان 2022.

في شهر رمضان يمتنع المسلمون الملتزمون عن الأكل والشرب من الفجر حتى غروب الشمس ويتجمعون مع العائلة والأصدقاء لتناول الإفطار في المساء.

ستكون هذه هي السنة الأولى منذ عام 2019 التي سيُحتفل فيها بشهر رمضان في السعودية دون قيود احترازية لفيروس كورونا، وطوال الشهر الكريم، تدعو الفنادق والمطاعم في جميع أنحاء السعودية الجميع للاستمتاع بتجربة الإفطار وبأجواء الأعياد. في حين أن هناك الكثير من المأكولات المحلية المعروضة، وهناك أيضًا الكثير من الأطباق الدولية، إليك ملخصنا عروض مطاعم الإفطار والسحور الذي يمكنك تجربتها في رمضان.

مطعم إيتالي

ابتكر إيتالي قائمة طعام خاصة للإفطار تضم ثلاثة مقبلات، بما في ذلك رقائق الخضار وجبن أرانشينو والبروسكيتا، يليها الحساء والسلطة. تشمل خيارات الطبق الرئيسي معكرونة بولونيز، أو بيتزا البيبروني، أو فيليه القاروص مع صلصة الطماطم والزيتون وبلح البحر والمحار، وتنتهي بالتمر، التوفي تيراميسو، ومشروب فيمتو، أفرع المطعم إيتالي، الملك الناصر، السليمانية، الرياض 12223.

144 ريال سعودي لقائمة إفطار مخصصة.

74 ريال سعودي لقائمة إفطار الأطفال.

مطعم إلمنتس

استمتع بالإفطار أو السحور في أجواء إليمنتس المريحة الواقعة في بهو فندق فور سيزونز الرياض. سيقدم المطعم المأكولات السعودية التقليدية و عروض الطهي المباشر أمامك، وركن العصائر الطازجة ومجموعة من الحلويات الرمضانية الكلاسيكية، أفرع المطعم إليمينتس، فندق فور سيزونز الرياض، شارع العليا، مركز المملكة، الرياض 11321.

الإفطار والسحور، يوميًا من الساعة 6:30 مساءً إلى 2:00 صباحًا، 350 ريالًا سعوديًا للإفطار، 280 ريالًا سعوديًا للسحور و 160 ريالًا سعوديًا للأطفال.

هاتف: 0112115888

مطعم بوابة الإفطار الرمضاني

الإفطار الرمضاني يتطلب بروتين، والذي يتم إعداده في مطعم بوابة المشاوي بطرق مختلفة تعّد الزائرين مذاق طيب لا يُنسى، وهو يقدم عرض إفطار مميز للغاية وهو إفطار بسعر 49 ريالاً فقط للفرد، شامل المشروبات والسلطات والأرز والمقبلات، ويمكن الاستفسار أو الحجز على رقم: (0112014111)

مطعم شومر

للتمتع بوجبة طيبة سريعة مع الأصدقاء أو برفقة العائلة فمطعم شاورمر بدأ رمضان بتقديم عرض Duo، وهو عبارة عن 2 ساندوتش شاورما مع الإضافات والمشروب، وذلك فقط بسعر 28 ريالاً للوجبة.

مطعم أبو جبارة

لوجبة عائلية لذيذة مشبعة شعبية وبسعر مناسب للعزومات والإفطار الرمضاني فأبو جبارة خيار مناسب، ويمكن الاطلاع على تفاصيل التواصل معه عبر ما يلي:

الاتصال على رقم: 966554518080+.

العنوان: حي السليمانية، شارع عبدالله بن رواحة

مطعم لوسين

لوسين يعني الطبيعة الساحرة، والجلسات الهادئة المريحة للأفراد والعائلة، وهو من مطاعم إفطار رمضان في الرياض المميزة، يمكن التواصل معه من خلال:

الاتصال على رقم: 966920002690+.

العنوان: حي النخيل، طريق الدائري الشمالي.

مطعم كاردية

يعد مطعم الطيبات بالنسبة للكثيرين، فهو عملي نظيف ومريح في نفس الوقت وبأسعار متوسطة، وقد استهل رمضان بعرض مميز هو وجبة إفطار مفتوح بـ 59 ريالاً فقط للفرد، والأطفال مجانًا، وذلك شرط الحجز المسبق عبر الاتصال على: (0538844457).

مطعم فطور زمان تكيس

لمحبي الفطور العربي والأطباق السعودية الأصلية يمكن تناول إفطار رمضاني بصحبة العائلة وبأسعار متوسطة، وفيما يلي طرق التواصل:

الاتصال على رقم: 966531407040+.