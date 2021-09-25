عروض اكسترا للجوالات باليوم الوطني السعودي 91 .. تخفيضات مذهلة وتسهيلات مغرية

تشارك الشركة المتحدة للإلكترونيات اكسترا، احتفالات المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الـ91، من خلال عروض اكسترا للجوالات بهذه المناسبة العظيمة والغالية على قلب كل مواطن ومقيم فيها، كما يوجد هناك أيضًا العديد من المنتجات المتنوعة التي تشملها العروض والتخفيضات، وتتميز عروض اكستراعلى الهواتف الذكية بمناسبة اليوم الوطني، إضافة للتخفيضات على الأسعار، هناك خصم بنسبة 10% إضافية عند استخدام كود الخصم nd91، وكذلك خصم 20% عند استخدام بطاقة البنك العربي الإئتمانية وبطاقة مدى على المنتجات التي تبلغ قيمتها 1000 ريال سعودي فأكثر بحد أقصى للخصم 200 ريال، فضلًا عن تسهيلات التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل، فلنلق نظرة على أسعار الهواتف الذكية التي شملتها عروض اكسترا بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 والتي تستمر حتى الـ2 من أكتوبر 2021م.

عروض اكسترا للجوالات

تخفيضات وخصومات وتسهيلات مغرية

سوف نتناول في هذه المقالة أسعار الهواتف الذكية التي شملتها عروض اكسترا للجوالات بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 وذلك قبل الخصم وبعده، والتسهيلات والمزايا الأخرى: