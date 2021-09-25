عروض اكسترا للجوالات باليوم الوطني السعودي 91 .. تخفيضات مذهلة وتسهيلات مغرية
تشارك الشركة المتحدة للإلكترونيات اكسترا، احتفالات المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الـ91، من خلال عروض اكسترا للجوالات بهذه المناسبة العظيمة والغالية على قلب كل مواطن ومقيم فيها، كما يوجد هناك أيضًا العديد من المنتجات المتنوعة التي تشملها العروض والتخفيضات، وتتميز عروض اكستراعلى الهواتف الذكية بمناسبة اليوم الوطني، إضافة للتخفيضات على الأسعار، هناك خصم بنسبة 10% إضافية عند استخدام كود الخصم nd91، وكذلك خصم 20% عند استخدام بطاقة البنك العربي الإئتمانية وبطاقة مدى على المنتجات التي تبلغ قيمتها 1000 ريال سعودي فأكثر بحد أقصى للخصم 200 ريال، فضلًا عن تسهيلات التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل، فلنلق نظرة على أسعار الهواتف الذكية التي شملتها عروض اكسترا بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 والتي تستمر حتى الـ2 من أكتوبر 2021م.
عروض اكسترا للجوالات
تخفيضات وخصومات وتسهيلات مغرية
سوف نتناول في هذه المقالة أسعار الهواتف الذكية التي شملتها عروض اكسترا للجوالات بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 وذلك قبل الخصم وبعده، والتسهيلات والمزايا الأخرى:
- هاتف ايفون 12 برو ماكس، بسعة 128 جيجابايت، لون أزرق، وذهبي، وفضي، يدعم شبكة الاتصال من الجيل الخامس جي 5، الخصم 5.77%، ليصيح السعر 4899 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال، وخصم إضافي 10% باستخدام كود الخصم nd91، وكذلك خصم 20% عند استخدام بطاقة البنك العربي الإئتمانية وبطاقة مدى، كما يمكن التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل لمدة 36 شهرًا بقسط وقدره 235 ريال شهريًا.
- هاتف سامسونج جالكسي إس 21 ألترا، بسعة 256 جيجابايت، لون أسود، يدعم شبكة الاتصال من الجيل الخامس جي 5، الخصم 66%، ليصيح السعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 5399 ريال، وخصم إضافي 10% باستخدام كود الخصم nd91، وكذلك خصم 20% عند استخدام بطاقة البنك العربي الإئتمانية وبطاقة مدى، كما يمكن التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل لمدة 36 شهرًا بقسط وقدره 215 ريال شهريًا.
- وضمن عروض اكسترا للجوالات ، هاتف ايفون 12 ميني، بسعة 64 جيجابايت، لون أزرق، يدعم شبكة الاتصال من الجيل الخامس جي 5، الخصم 12.12%، ليصيح السعر 2899 ريال سعودي بدلًا من 3299 ريال، وخصم إضافي 10% باستخدام كود الخصم nd91، وكذلك خصم 20% عند استخدام بطاقة البنك العربي الإئتمانية وبطاقة مدى، كما يمكن التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل لمدة 36 شهرًا بقسط وقدره 139 ريال شهريًا.
- هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إف إي، بسعة 128 جيجابايت، لون أزرق، يدعم شبكة الاتصال من الجيل الخامس جي 5، الخصم 97%، ليصيح السعر 2250 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال، وخصم إضافي 10% باستخدام كود الخصم nd91، وكذلك خصم 20% عند استخدام بطاقة البنك العربي الإئتمانية وبطاقة مدى، كما يمكن التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل لمدة 36 شهرًا بقسط وقدره 108 ريال شهريًا.
- هاتف هواوي واي 7 إيه، بسعة 128 جيجابايت، لون أزرق، يدعم شبكة الاتصال من الجيل الرابع جي 4، الخصم 2%، ليصيح السعر 729 ريال سعودي بدلًا من 749 ريال، وخصم إضافي 10% باستخدام كود الخصم nd91، وكذلك خصم 20% عند استخدام بطاقة البنك العربي الإئتمانية وبطاقة مدى، كما يمكن التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل لمدة 36 شهرًا بقسط وقدره 35 ريال شهريًا.
- وتشمل عروض اكسترا للجوالات ، هاتف فيفو إكس 60 برو، بسعة 256 جيجابايت، لون أزرق، يدعم شبكة الاتصال من الجيل الخامس جي 5، الخصم 66%، ليصيح السعر 2799 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال، وخصم إضافي 10% باستخدام كود الخصم nd91، وكذلك خصم 20% عند استخدام بطاقة البنك العربي الإئتمانية وبطاقة مدى، كما يمكن التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل لمدة 36 شهرًا بقسط وقدره 134 ريال شهريًا.
- هاتف سامسونج جالكسي إس 21، بسعة 256 جيجابايت، لون أبيض، يدعم شبكة الاتصال من الجيل الخامس جي 5، الخصم 49%، ليصيح السعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 3549 ريال، وخصم إضافي 10% باستخدام كود الخصم nd91، وكذلك خصم 20% عند استخدام بطاقة البنك العربي الإئتمانية وبطاقة مدى، كما يمكن التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل لمدة 36 شهرًا بقسط وقدره 144 ريال شهريًا.
- ومن عروض اكسترا للجوالات أيضًا ، هاتف ايفون 11، بسعة 256 جيجابايت، لون أزرق، وذهبي، وفضي، يدعم شبكة الاتصال من الجيل الرابع جي 4، الخصم 13.58%، ليصيح السعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 4049 ريال، وخصم إضافي 10% باستخدام كود الخصم nd91، وكذلك خصم 20% عند استخدام بطاقة البنك العربي الإئتمانية وبطاقة مدى، كما يمكن التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل لمدة 36 شهرًا بقسط وقدره 168 ريال شهريًا.