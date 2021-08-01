باقي أسبوع على عروض أيفون 12 اكسترا .. تخفيض لأقل سعر “وفّر حتى 1000 ريال”

عروض أيفون 12 اكسترا تعتبر من أقوى العروض التي طرحتها شركة اكسترا ضمن العديد من العروض على المنتجات المتنوعة لمدة عشرة أيام فقط، والتي بقي على انتهائها أسبوع، حيث تنتهي هذه العروض التي طرحتها تحت شعار خفّضنا أقل سعر في السابع من أغسطس الجاري، ووصل التوفير من التخفيضات إلى 1000 ريال على بعض الأجهزة من الماركة العالمية والأشهر أيفون حيث شملت العروض آيفون 12 برو، وآيفون 12 برو ماكس، وآيفون 12، وآيفون 12 ميني، ولم تتوقف عروض اكسترا على التخفيض من الأسعار، بل أتاحت إمكانية التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل وتصل مدة التقسيط إلى 36 شهرًا، وهو ما سيرِد بيانه في السطور القادمة عبر موقع نجوم مصرية، فتابعوا معنا لمزيد من التفاصيل.

عروض أيفون 12 اكسترا

تخفيضات حتى 1000 ريال

فيما يلي قائمة بأسعار هواتف آبل أيفون 12 التي شملتها عروض اكسترا: