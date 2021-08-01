باقي أسبوع على عروض أيفون 12 اكسترا .. تخفيض لأقل سعر “وفّر حتى 1000 ريال”
عروض أيفون 12 اكسترا تعتبر من أقوى العروض التي طرحتها شركة اكسترا ضمن العديد من العروض على المنتجات المتنوعة لمدة عشرة أيام فقط، والتي بقي على انتهائها أسبوع، حيث تنتهي هذه العروض التي طرحتها تحت شعار خفّضنا أقل سعر في السابع من أغسطس الجاري، ووصل التوفير من التخفيضات إلى 1000 ريال على بعض الأجهزة من الماركة العالمية والأشهر أيفون حيث شملت العروض آيفون 12 برو، وآيفون 12 برو ماكس، وآيفون 12، وآيفون 12 ميني، ولم تتوقف عروض اكسترا على التخفيض من الأسعار، بل أتاحت إمكانية التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل وتصل مدة التقسيط إلى 36 شهرًا، وهو ما سيرِد بيانه في السطور القادمة عبر موقع نجوم مصرية، فتابعوا معنا لمزيد من التفاصيل.
عروض أيفون 12 اكسترا
تخفيضات حتى 1000 ريال
فيما يلي قائمة بأسعار هواتف آبل أيفون 12 التي شملتها عروض اكسترا:
- جوال آبل أيفون 12 برو، سعة 256 جيجا بايت، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G5 ، خصم بنسبة 19.23%، توفير 1000 ريال سعودي، ليصبح السعر بعد التخفيض 4199 ريال بدلا من 5199 ريال، إضافة إلى إمكانية التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل على أقساط شهرية تصل لـ36 شهرًا بقسط 201 ريال شهريًا، ومتوفر بألوان أزرق.
- ضمن عروض أيفون 12 اكسترا أيضًا، جوال آبل أيفون 12 برو، سعة 128 جيجا بايت، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G5 ، خصم بنسبة 14.89%، توفير 700 ريال سعودي، ليصبح السعر بعد التخفيض 3999 ريال بدلا من 4699 ريال، إضافة إلى إمكانية التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل على أقساط شهرية تصل لـ36 شهرًا بقسط 192 ريال شهريًا، ومتوفر بألوان أزرق.
- جوال آبل أيفون 12 برو ماكس، سعة 256 جيجا بايت، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G5 ، خصم بنسبة 15.79%، توفير 900 ريال سعودي، ليصبح السعر بعد التخفيض 4799 ريال بدلا من 5699 ريال، إضافة إلى إمكانية التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل على أقساط شهرية تصل لـ36 شهرًا بقسط 230 ريال شهريًا، ومتوفر بألوان ذهبي وأزرق.
- ضمن عروض أيفون 12 اكسترا أيضًا ، جوال آبل أيفون 12 برو ماكس، سعة 512 جيجا بايت، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G5 ، خصم بنسبة 10.44%، توفير 700 ريال سعودي، ليصبح السعر بعد التخفيض 5999 ريال بدلا من 5699 ريال، إضافة إلى إمكانية التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل على أقساط شهرية تصل لـ36 شهرًا بقسط 287 ريال شهريًا، ومتوفر بألوان أزرق.
- جوال آبل أيفون 12، سعة 128 جيجا بايت، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G5، خصم بنسبة 18.52%، توفير 750 ريال سعودي، ليصبح السعر بعد التخفيض 3299 ريال بدلا من 4049 ريال، إضافة إلى إمكانية التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل على أقساط شهرية تصل لـ36 شهرًا بقسط 158 ريال شهريًا، ومتوفر بألوان بنفسجي.
- وضمن عروض أيفون 12 اكسترا أيضًا، جوال آبل أيفون 12، سعة 256 جيجا بايت، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G5، خصم بنسبة 12.09%، توفير 550 ريال سعودي، ليصبح السعر بعد التخفيض 3999 ريال بدلا من 4549 ريال، إضافة إلى إمكانية التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل على أقساط شهرية تصل لـ36 شهرًا بقسط 192 ريال شهريًا، ومتوفر بألوان بنفسجي وأحمر.
- جوال آبل أيفون 12 ميني، سعة 128 جيجا بايت، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G5، خصم بنسبة 21.13%، توفير 750 ريال سعودي، ليصبح السعر بعد التخفيض 2799 ريال بدلا من 3549 ريال، إضافة إلى إمكانية التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل على أقساط شهرية تصل لـ36 شهرًا بقسط 134 ريال شهريًا، ومتوفر بألوان أزرق.