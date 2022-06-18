كم عدد سكان السعودية 2022 وفقًا للهيئة العامة للإحصاء

تُعتبر المملكة العربية السعودية واحد من أكبر الدول العربية من حيث الكثافة السكانية نظرًا لأنها جاذبة أيضًا للوافدين من كل مكان، فهي تتسم بالتقدم الاقتصادي وهذا ما جعلها من أولى الدول التي تستقبل أعداد كبيرة من الأشخاص من كل دول العالم، فهي تقع في الشرق الآوسط من قارة آسيا بمساحة 2.24 مليون كيلومتر مربع، لذا سوف نوضح لكم كم عدد سكان السعودية 2022 وأيضًا سنوضح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

كم عدد سكان السعودية 2022

تُعد من ضمن الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة حيث يبلغ عدد سكانها 35،013،414 مليون نسمة من الذكور والآناث، ولكن هذا العدد يشمل المقيمين والمواطنين السعوديين، فهي تسعى بشكل مستمر بما يقارب مرة كل عام للتعرف على عدد السكان ومعرفة معدل النمو وهل في ازدياد أو نقصان فاللجنة الخاصة بالإحصاء هي التي تفحص ذلك الأمر للوصول للعدد بشكل دقيق.

عدد سكان المملكة الأصليون

أشارت الإحصائيات الأخيرة في السعودية أن عدد السكان الأصليون بلغ 27.1 مليون نسمة وفقًا لتحديد اللجنة الخاصة بالإحصاء، فهي تبحث لكي تتعرف على الأعداد الخاصة بالسكان سواء بالنسبة للمواطنين أو المقيمين الوافدين من الدول المختلفة، وعملية الإحصاء من ضمن رؤية المملكة 2030، فهيئة الإحصاء هي المرجع الأساسي الذي يوضح التعداد السكاني.

سكان السعودية قبل عام 2022

تسعى المملكة في القيام بعملية الأحصاء كل عام للتعرف على عدد سكانها، وجاءت أعدادهم على النحو التالي للسنوات الماضية: