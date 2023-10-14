عجمان تستهدف السوق السياحية الهندية من خلال جولة ترويجية للتعريف بمقوماتها السياحية

نظمت دائرة التنمية السياحية في عجمان جولة ترويجية في الهند بهدف الترويج للإمارة كوجهة سياحية مميزة أمام السوق الهندي الواعد.

محمود خليل الهاشمي مدير عام الدائرة قاد وفدًا ترويجيًا، للقاء كبار المسؤولين ووكلاء السياحة ومنظمي الرحلات في الهند، بهدف تعريفهم بالفرص السياحية والاستثمارية التي توفرها الإمارة.

وتأتي هذه الجولة، التي استمرت 5 أيام في ثلاث مدن هندية رئيسية، في إطار حرص عجمان على استقطاب المزيد من السياح الهنود، خاصة في ظل ارتفاع أعدادهم بنسبة 12% من إجمالي السياح خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتسعى عجمان من خلال هذه الجولات للترويج لمقوماتها السياحية المتنوعة ومشاريعها الحديثة، بهدف تعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية مميزة أمام السوق الهندي الذي يُعد من أهم أسواقها المستهدفة سياحيًا.