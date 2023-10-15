عبير وديانا: قصة الأمل والتعاطف بين الممرضة السعودية والطفلة اليمنية

في عالم الرعاية الصحية، تظهر قصص الأمل والتعاطف والشجاعة بشكل متكرر ولكن، قلما نجد قصة تلامس القلوب مثل قصة الممرضة السعودية عبير والطفلة اليمنية ديانا.

حكاية الممرضة السعودية عبير مع الطفلة اليمنية ديانا المصدر: العربية

ديانا، الطفلة اليمنية التي فقدت أمها بسبب فشل كلوي، والآن تعاني من فشل في الكبد، في هذه الظروف المحزنة، ظهرت الممرضة عبير كشعاع من الأمل.

عبير، الممرضة التي لم تكتف بدورها كمقدمة للرعاية الصحية فحسب، بل أصبحت صديقة وأخت وأم بالنسبة لديانا، نشرت عبير مقاطع فيديو تظهر فيها وهي تقوم برعاية ديانا، مما أثار موجة من المشاعر على وسائل التواصل الاجتماعي.

رحلة ديانا: من المستشفى إلى منزل عبير

“ديانا مختلفة عن باقي الأطفال”، تقول عبير، “هي تحب اللعب والتحدث، وأنا أحبها”.

والآن، ديانا تزور عبير باستمرار، حيث تعاملها عبير كابنتها، تساعدها في دروسها، وتخرج معها للتنزه.

التبرع بالأعضاء: خطوة شجاعة نحو الحياة

وفي خضم هذه المشاعر المؤثرة، قررت عبير التبرع بجزء من كبدها لديانا. ولكن والدها سارع بالتبرع أولًا.

رسالة من عبير

“أنا ممتنة لله الذي جعل مساعدة الناس جزءً من حياتي”، تقول عبير. “وجدت الدعم من أسرتي التي تشجعني على دعم ديانا ورعايته”.

إن قصة عبير وديانا هي رمز للأمل والحب في ظروف صعبة، إنه يذكرنا بأن الإنسانية والرحمة يمكن أن تضيء حتى في أغمق الأوقات.