عبر نور.. التعليم السعودية تعلن نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1444

كشفت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 18 مايو، عن ظهور نتيجة إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي 1444، وأكدت الوزارة على تطبيقها لكافة القواعد التنظيمية والتي تعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، والحفاظ على حقوق جميع المتقدمين من معلمي ومعلمات السعودية، وكذلك تحقيق الاستقرار المهني والوظيفي للمتقدمين والمتقدمات على النقل الخارجي.

نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1444

ووفقًا لتصريحات وزارة التعليم السعودية، فقد تخطت نسبة من شملهم النقل الخارجي 45% من المتقدمين والمتقدمات للنقل بين المناطق والمحافظات، ووصل عددهم إلى ما يتعدى 30 ألف من شاغلي الوظائف التعليمية، وأشارت وزارة التعليم السعودية إلى تحقيق الرغبة الأولى في طلب النقل لما يتعدى 72% من معلمي ومعلمات المملكة العربية المتقدمين على النقل الخارجي.

وأشارت وزارة التعليم السعودية، إلى إعلانها نتيجة النقل الخارجي لمعلمي ومعلمات المملكة العربية، قبل نهاية العام الدراسي بوقت كافي على سد الاحتياج التعليمي لإدارات التعليم من المعلمين والمعلمات، وأن الوزارة منحت معلمي ومعلمات السعودية المدة الكافية للتقديم على النقل الخارجي.

وأضافت وزارة التعليم، بأنه يمكن لمعلمي ومعلمات المملكة العربية المتقدمين على النقل الخارجي، الاستعلام عن نتيجة المفاضلة للنقل الخارجي، من خلال زيارة منصة نور الإلكترونية، التابعة لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وتنفيذ إجراءات الاستعلام عن نتيجة النقل الخارجي، وكذلك يمكن للمعلمين والمعلمات تقديم طلب اعتراض على النتيجة بصورة إلكترونية من خلال منصة نور الإلكترونية، حيث تسمح إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، بتقديم طلبات الاعتراض لمدة خمسة أيام بداية من يوم الأحد المقبل، تيسيرًا على المتقدمين والمتقدمات من معلمي المملكة العربية، بما يحسن من مستوى الشفافية والعدالة والوضوح في الإجراءات المتبعة في النقل الخارجي.