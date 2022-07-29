عبر نظام جدارة التقديم على وظائف تعليمية “11547 وظيفة” للجنسين في مختلف مناطق المملكة

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تعلن عن فتح باب التقديم على وظائف تعليمية شاغرة للجنسين رجال ونساء والبالغ عددها 11547 وظيفة عبر نظام جدارة، وتشمل مختلف مناطق المملكة، وذلك بنظام التعاقد الرسمي وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة ( معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ في عدة تخصصات، ويأتي ذلك ضمن إطار جهود الوزارة في رفد منظومة التعليم بالكوادر البشرية الفاعلة ومواكبة استمرار تحسين وتجويد نواتج التعلّم المعرفية والمهارية، وسد الاحتياج الوظيفي لما تم في المشاريع التطويرية لقطاع التعليم، وفي السطور القادمة تفاصيل متطلبات التقديم والتخصصات المطلوبة وطريقة التقديم.

وظائف تعليمية عبر نظام جدارة

متطلبات التقديم على وظائف تعليمية عبر جدارة

يتطلب من الراغبين في التقديم على الوظائف المعلن عنها توفر:

الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص.

معادلة الشهادة الجامعية من وزارة التعليم في حال كانت صادرة من الجامعات خارج المملكة .

تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم.

انطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين.

وتشمل التخصصات المطلوبة : الرياضيات، إنجليزي، إدارة الأعمال، مهارات رقمية، فيزياء، كيمياء، أحياء.

المناطق المطلوب شغل وظائف تعليمية فيها

الوظائف التعليمية المعلن عنها والبالغ عددها 11547 وظيفة تشمل الإدارات التعليمية في مختلف مناطق المملكة وهي:

الرياض، الزلفي، المجمعة، العلا، محايل عسير، المخواة، حفر الباطن، عفيف، شقراء، ظهران الجنوب، شرورة، بيشة، تبوك، جازان، حائل، المنطقة الشرقية، الدوادمي، رجال ألمع، القنفذة، الغاط، عسير، الأفلاج، الجوف، الحوطة والحريق، الخرج، الرسن، سراة عبيدة، الحدود الشمالية، القريات، المذنب، الطائف، المدينة المنورة، البكيرية، الباحة، صبيا، القويعية، الليث، مكة المكرمة، الأحساء، وادي الدواسر، القصيم، نجران، النماص، ينبع، المهد.

طريقة وخطوات التقديم على وظائف تعليمية عبر جدارة

من المقرر البدء في تقديم طلبات التوظيف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1444/1/2هـ، و(2022/7/31م) الساعة 9 صباحاً عبر نظام جدارة الإلكتروني (منصة مسار) التابع إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الرابط التالي: ويستمر التقديم لغاية 1444/1/9هـ (الموافق 2022/8/7م) الساعة 12 صباحاً.

وأما خطوات التقديم فتتمثل في التالي: