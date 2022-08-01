عبر نظام جدارة.. استقبال طلبات التقديم على 11547 وظيفة تعليمية للجنسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن 11547 وظيفة تعليمية شاغرة للجنسين، للعمل بنظام التعاقد الرسمي، على رتبة معلم ممارس، وذلك للعام الدراسي 1444 هـ، على أن يتم التقديم لشغل الوظائف عبر نظام جدارة، والتي تستمر في تلقى الطلبات حتى يوم الأحد الموافق 9 محرم، الموافق 7 أغسطس 2022.

التخصصات المطلوبة

وقد شملت التخصصات المطلوبة لوظائف التربية والتعليم ” إدارة الأعمال واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والمهارات الرقمية” على أن يتم توزيع المقبولين على الإدارات التعليمية التالية :

“الرياض – الزلفي – المجمعة – العلا – محايل عسير – المخواة – حفر الباطن – عفيف – شقراء – ظهران الجنوب – شرورة – تبوك – حائل – بيشة – المدينة المنورة – جازان –المنطقة الشرقية – الدوادمي – رجال ألمع – القنفذة – الغاط – عسير – الأفلاج – الجوف – الحوطة والحريق – الخرج – الرس – سراة عبيدة – الحدود الشمالية – القريات – المذنب – الطائف – البكيرية – الباحة – صبيا – القويعية – الليث – مكة المكرمة – الأحساء – وادي الدواسر – القصيم – نجران – النماص – ينبع – المهد”.

الشروط المطلوبة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى في مجال التخصص.

أن يكون حاصل على شهادة معادلة من قبل وزارة التعليم، إذا كان المؤهل من خارج المملكة.

أن يحقق المعايير المهنية لمزاولة مهنة التعليم.

أن يكون المتقدم ممن ينطبق عليهم كافة الاشتراطات والضوابط الخاصة لشغل الوظائف التعليمية.

كيفية التقديم عبر منصة جدارة

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن التقديم على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تعتبر منصة جدارة منظومة توظيف إلكترونية تابعة لوزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، فهي تمكن المتقدمين من السعوديين من تسجيل بياناتهم الشخصية، بالإضافة إلى مؤهلاتهم الدراسية وتخصصاتهم، لتساعدهم في تقديم طلبات التوظيف في الجهات الحكومية، بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم، ولتسجيل عبر منصة جدارة كالتالي:-

خطوات التقديم لوظائف وزارة التربية والتعليم

الدخول على جدارة ” منصة مسار“.

ثم التسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني.

ثم اختيار الوظيفة الراغب في التقدم إليها.

ثم تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

ثم رفع كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم الضغط على التقديم

والتقديم مستمرا حتى صباح يوم الأحد 9 محرم، الموافق 7 أغسطس 2022، وسيتم إعلان النتائج يوم السبت الموافق 18 محرم، الموافق 13 أغسطس 2022.