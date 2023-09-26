عبر منفذ الربع الخالي.. إحباط تهريب أكثر من 114 كيلو جرام من الحشيش

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الربع الخالي، من إحباط محاولة تهريب 114.973 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، عٌثر عليها مٌخبأة في إحدي المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

إحباط تهريب الحشيش المخدر عبر منفذ الربع الخالي ـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على إكس

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ الربع الخالي، عٌثر على تلك الكمية من الحشيش مٌخبأة في صندوق المركبة.

#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك في منفذ الربع الخالي تُحبط محاولة تهريب أكثر من 114 كيلوجرام من مادة "الحشيش"، عُثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ.

🔗| https://t.co/9MiM7kxxse#زاتكا pic.twitter.com/BgtGt3V1ez — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) September 26, 2023

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال الاتصال على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910، أو الرقم الدولي 00966114208417، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمٌبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.