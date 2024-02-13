عبر منصة “أبشر”.. “الأحوال المدنية” تدشّن خدمات إلكترونية جديدة

أعادت وكالة “الأحوال المدنية”، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض، إطلاق خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة “أبشر” بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.

الخدمات الجديدة تشمل:

1. تحديث سجل الأسرة

2. تمكين الأسر الحاضنة للاستفادة من خدمات الهوية الوطنية عبر منصة أبشر

3. إنهاء خدمات العسكريين (أبشر حكومة)

4. مكتب الأحوال المدنية الافتراضي

سجل الأسرة الرقمي:

تم تطوير خدمة الهوية الرقمية وتحسينها، وتطوير خدمة سجل الأسرة الرقمي، وتطوير خدمة دفع أجور التوصيل عن طريق منصة أبشر (سجل الأسرة)، وتطوير خدمة دفع واسترداد أجور التوصيل من خلال منصة أبشر (تسجيل المواليد)، وخدمة تحسين المطورة.

المستفيدين يمكنهم الاطلاع على إجراءات ومتطلبات الخدمات الجديدة أو المحسنة والمطورة عبر الدخول لحساب المستخدم في منصة “أبشر”، وذلك ضمن الخطوات التطويرية للتعاملات الإلكترونية الهادفة إلى توفير حلول رقمية ذكية للارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.