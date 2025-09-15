أخبار السعودية

عبر “صحتي”.. بيان هام من الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا الموسمية وكيفية حجز موعد

آياتي خيري

كشفت  وزارة الصحة عن توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية وبدء تقديمه من خلال حجز موعد في تطبيق “صحتي”، بداية من الأحد عبر خدمة “لقاح الإنفلونزا الموسمية”، مؤكدة أن اللقاح أثبت قدرته -بفضل الله- على تقليل شدة الإصابات، وخفض الحاجة إلى العناية المركزة، والوفيات المرتبطة بالإنفلونزا الموسمية.

وزارة الصحة السعودية تقوم بتقديم الدواء مجانا

وقال بيان صادر عن الصحة أن الفئات الأكثر عرضةً للمضاعفات تتضمن: المصابين بالأمراض المزمنة، ومن يتناولون أدوية تضعف المناعة، والأشخاص فوق 50 عامًا، والأطفال من (6 أشهر – 5 سنوات)، والحوامل، إضافة إلى المصابين بالسمنة المفرطة والعاملين في القطاع الصحي.

وكشفت الوزارة أن إحصاءات العام الماضي أظهرت أن 96% من المنومين في العناية المركزة لم يتلقوا اللقاح، مما يؤكد فاعلية اللقاح في الحماية والوقاية بمشيئة الله.

الحملة السنوية للتحصين

تجدر الإشارة إلى أن الحملة السنوية للتحصين ضد الإنفلونزا الموسمية؛ تأتي تعزيزًا للصحة الوقائية، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي الذي يرتكز على تعزيز الوقاية ورفع جودة الحياة، وتوفير الخدمات الصحية واللقاحات اللازمة بما يسهم في حماية الصحة العامة.

