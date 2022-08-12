عبر حاسبة حساب المواطن التقديرية.. كيف أحسب قيمة الدعم المستحق 1444؟

يعد برنامج حساب المواطن أحد أفضل برامج الدعم التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عام 2017 ميلاديًا، ويقدم حساب المواطن الدعم المالي لملايين المواطنين في المملكة العربية، حرصًا على توفير متطلباتهم المعيشية الأساسية، ولدعم المواطنين لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار والآثار المباشرة والغير مباشرة الناتجة عن التغييرات الاقتصادية، ويصرف حساب المواطن الدعم بصورة رواتب شهرية، وأعلن البرنامج خلال الفترة الماضية عن إجراء مجموعة من التحديثات وعن زيادة الراتب المستحق لمستفيدي البرنامج، تنفيذًا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود”.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

أوضحت إدارة برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، بأنه يمكن لمستفيدي حساب المواطن الاستعلام عن قيمة الدعم المستحق لمستفيدي البرنامج، من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، وذلك عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن، واتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن. النقر على الأيقونة الحاسبة التقديرية والتي تظهر باللون الأخضر في الصفحة الرئيسية للبرنامج. يلزم الإجابة على سؤال ما إذا كان المستفيد متقدم لهذا الدعم أم لا. الإجابة على سؤال ما إذا كان المستفيد رب أسرة أو فرد مستقل. كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة. الضغط على الأمر الحساب. يتم عرض قيمة الدعم المالي التقديري للمستفيد.

الحد المانع لحساب المواطن طبقًا لآخر تعديل 1444

نشر برنامج حساب المواطن جدول يوضح قيمة الحد المانع للمستفيد في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تطبيق القرارات والتعليمات الجديدة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود”، والذي أصدر أمر ملكي كريم بزيادة قيمة دعم برنامج حساب المواطن، وأكد بأنه يتم فتح باب التقديم للحصول على دعم حساب المواطن مرة أخري، ويتم قبول طلبات التقديم للدعم طبقًا لاستيفاء شروط الاستحقاق والأهلية المعلن عنها سابقًا، وجاء جدول الحد المانع لحساب المواطن طبقًا للتعديلات الأخيرة كالآتي: