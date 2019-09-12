عبر بوابة أبشر: الإستعلام عن تاريخ انتهاء إقامة وافد وخطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة

هناك عدد كبير من متابعينا وقرائنا الكرام من المملكة العربية السعودية راسلونا عبر التعليلقات وسألونا عن خطوات الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد، وقد اهتممنا بهذا الموضوع فى موقعنا الإخباري وكتبنا عنه الكثير من المقالات لإخواننا المغتربين المصريين والعرب في أراضي المملكة العربية السعودية، ونحن من خلال هذه المقالة عبر موقعنا “نجوم مصرية” نوضح لكم رابط الإستعلام عن صلاحية الإقامة، فإلى نص المقال.







الإستعلام عن صلاحية الإقامة

تُعد الإقامة من أهم الأشياء التي يهتم بها المغترب في أي بلد يقيم ويعمل يها، فهي بمثابة التصريح الرسمي من الدولة المقيم بها له بالعمل والعيش بها، ولهذا ينبغي على كل مواطن أن يراعي التجديد فى الموعد المحدد حتى يسير بذلك ضمن الأطر القانونية.







خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة

تقدم بوابة أبشر خدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة بشكل إلكتروني بسيط، فقاط ينبغي عليك اتباع الخطوات التالية:







قم بالبحث عن منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

للخدمات الإلكترونية. ادخل رقم الإقامة لديك والرمز المرئي ثم اضغط عرض.

الآن تظهر لك بيانات إقامتك وتاريخ انتهائها.

وأخيراً وليس بآخر نتمنى أن نكون قدمنا لكم مقال مميز، ونرجو ترك تعليق بسؤالك أو استفسارك، وسوف نرد عليكم فى أقرب وقت ممكن