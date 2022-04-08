خطوات التواصل مع شركة عبد اللطيف جميل للتمويل وعروض التقسيط الجديده 2022

تعتبر شركة عبداللطيف جميل للتمويل هي واحدة من أقدم وأهم الشركات التمويلية في المملكة العربية السعودية حيث أنها تأسست عام 1945 ويوجد لشركة عبد اللطيف أكثر من 30 فرع في الدول المختلفة بالإضافة إلى أنها تساهم في تنمية سوق تمويل العقارات السعودي وتهدف إلى تحقيق رغبات المواطنين في المملكة في الحصول على سكن خاص بهم ومناسب لمتطلباتهم وهناك عدد من البرامج التمويلية التي تندرج تحت شركة عبداللطيف جميل للتمويل منها برنامج إجارة عقار وبرنامج إجارة أراضي وبرنامج تمويل إكمال البناء والتمويل مقابل ضمان العقار، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات التواصل مع شركة عبد اللطيف جميل للتمويل وعروض التقسيط الجديدة 2022.

تأسست شركة عبد اللطيف جميل للتمويل في مدينة جدة عام 1945 وهي عبارة عن مجموعة تجارية تملكها عائلة الجميل والمدير التنفيذي لها هو الأستاذ محمد عبداللطيف جميل ومن الجدير بالذكر أن شركة عبداللطيف جميل كانت الوكيل الحصري لشركة تويوتا في السعودية منذ عام ١٩٥٥ وما زالت حتى الآن، ثم تم إنشاء شركة عبداللطيف جميل للتمويل عام 1979 وقامت بتقديم العديد من الخدمات المادية عن طريق دعم مبيعات تويوتا في المملكة العربية السعودية.

خطوات التواصل مع شركة عبداللطيف جميل للتمويل

يمكن التواصل مع شركة عبد اللطيف للتمويل من خلال الطرق التالية:

يمكن التواصل من خلال الاتصال على رقم شركة عبداللطيف جميل للتمويل وهو: 966146421520.

يمكن التواصل من خلال الاتصال على الرقم المجاني لشركة عبد اللطيف جميل للتمويل وهو: 8001188800.

الذهاب إلى مقر الشركة والعنوان هو: شارع الأمير ماجد منطقة الصفا في مدينة جدة.

التواصل من خلال البريد الإلكتروني لشركة عبداللطيف جميل للتمويل وهو: [email protected] .

. رقم عبداللطيف جميل للتمويل الخاص بالفاكس 4444-826- (012)، وصندوق البريد 54609 جدة 21524.

عروض التقسيط من شركة عبد اللطيف جميل للتمويل الجديدة 2022

عروض تقسيط سيارة هيونداي الجديدة

قامت شركة عبد اللطيف جميل للتمويل بتقديم عرض على سيارة كريتا موديل عام 2022 والتقسيط على دفعات شهرية بمبلغ 1411 ريال سعودي فقط

عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022