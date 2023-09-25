عامل نفسه رومانسي يقدم الورد.. شاب سعودي يربك حركة المرور في احتفالات اليوم الوطني بعد صدمه من سيارة بالخلف

في حادث مؤلم، تم تداول مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض شاب لحادثة صدم بينما كان يوزع الهدايا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

احتفالات اليوم الوطني السعودي - مصدر الصورة: صدى.

الفيديو المصور والمُتداول يظهر الشاب وهو يقدم هدية لأحد السيارات قبل أن تصدمه مركبة أخرى من الخلف، مما أدى إلى سقوطه على الأسفلت.

لقد أثار المقطع قلقاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل، حيث تمنى الكثيرون الشفاء العاجل للشاب وأن يكون في أتم الصحة والعافية.

يجدر بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد عاشت في اليومين السابقين أجواء احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين، مع تنظيم مجموعة من الفعاليات والنشاطات في مختلف المناطق.

ومن جهة أخرى طالب بعض المواطنين السعوديين بتقنين عملية الاحتفال، حيث قال أحدهم في تعليقه “كل سنة تحدث مثل هذه المشاكل وتتكرر كل سنة” وقال أخر “هذا شارع للسيارات مو رصيف مشاة عشان تهايط وتغازل فيه وتسوي فيها وطني” وقال أخر “هذا الشاب الرومانسي الذي يوزع الورود هو من اقحم نفسة بين السيارات واربك الحركة المرورية وتسبب في الحادث”.