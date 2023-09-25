عامل النظافة في خطر عنصر السلامة مفقود.. سعوديين ينتقدون الطريقة المعتمدة لإخفاء حاويات القمامة تحت الأرض في شقراء

في تفاعل واضح من قبل نشطاء الشبكة العنكبوتية بالمملكة العربية السعودية، فقد انتشر مقطع مرئي يُظهر استخدام “حاويات نفايات” هيدروليكية تحت الأرض في منطقة شقراء، حيث تم اعتمادها بشكل رسمي في المنطقة على أساس تعميمها في باقي المناطق الأخرى.

حاوية قمامة في شقراء - مصدر الصورة: صحيفة صدى.

كشف المقطع المتداول طريقة عمل حاوية النفايات بمساعدة فريق النظافة، حيث رفعوا هذه الحاوية المدفونة ليتم نقل القمامة منها الشاحنة مخصصة لجمع النفايات.

وقد تلقى الفيديو ترحيبًا واسعًا من المستخدمين، مما أسفر عن تعليقات تثمن هذا الابتكار الذي يسهم في الحفاظ على الشكل العامر للمدينة.

ومن جهة أخرى، عقب البعض عليها، حيث قال أحدهم في تعليقه “الفكرة جيدة لكن لو كان صندوق النفايات ظاهر وواضح يكون احسن و اسرع في نقله للشاحنة ، ثانيا لو طاح مطر ايش العمل ، ثالثا يرتفع و ينزل بالكهرب لكن اذا انقطع الكهرب ايش العمل” وقال أخر في تعليقه “لاحظ العامل المساعد كيف يتعامل معها اثناء نزولها & عنصر السلامة مفقود لو يده علقت سيسوء الوضع”.