عاجل.. 3 أوامر ملكية الآن من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بإعفاء مسؤولين من مناصبهم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ثلاث أوامر ملكية منذ قليل بإعفاءات لعدد من المسؤولين من مناصبهم، على أن تنفذ الأوامر السامية فوراً ويتم العمل بها.

أوامر ملكية من الملك سلمان

وجاء الأمر الملكي الأول بإعفاء مساعد وزير الدفاع من منصبة الأستاذ طلال بن عبد الله بن تركي العتيبي، كما صدر أمر سامي ثاني من خادم الحرمين الشريفين بإعفاء رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية من منصبة، المهندس محمد بن حمد الماضي.

كما اشتملت الـ أوامر الملكية الصادرة قبل قليل على إعفاء المستشار بأمانة مجلس الوزراء العامة من منصبة، وهو الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل.