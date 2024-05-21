عاجل| ولي العهد يطمئن الجميع على صحة الملك سلمان ويدعو الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل

قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بترأس جلسة مجلس الوزراء التي عقدت منذ قليل، وخلال افتتاح الجلسة، طمأن ولي العهد الجميع على صحة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم لحرمين الشريفين.

وخلال الجلسة، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن كامل تقديره لكل من قام بالسؤال على خادم الحرمين الشريفين، من أجل الإطمئنان على حالته الصحية، داعياً المولى تبارك وتعالى أن ينعم على الملك سلمان بالشفاء العاجل، وأن يمتعه بالصحة والعافية.

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وجاء ذلك خلال ترأس ولي العهد لجلسة مجلس الوزراء اليوم، والتي تناولت ما قامت به الدولة السعودية خلال الأيام الماضية، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في بيان له بالأمس إصابة الملك سلمان بالتهاب في الرئة، وذلك بعد ارتفاع درجة حرارته وإجراء الفحوصات الطبية له.