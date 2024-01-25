أخبار السعودية

عاجل.. ولي العهد السعودي يُطلق الاستراتيحية الوطنية للتنقية الحيوية

أحمد علي

قام محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنقية الحيوية داخل المملكة العربية السعودية خلال اللحظات القليلة الماضية.

وتهدف هذه الاستراتيجية لتعزيز مكانة السعودية كأحد الدول الرائدة في قطاع التنقية الحيوية خلال السنوات الماضية.

ومن المقرر أن تُركز هذه الاستراتيجية على تحسين عدد من القطاعات الكثيرة داخل المملكة العربية السعودية ومنها الصحة الوطنية، إلى جانب رفع مستوى جودة الحياة، وحماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي داخل البلاد.

 وتُعظم استرتيجية التنقية الحيوية من الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات التي لديها مستقبل واعد، مما يجعل هناك تحقيق للرؤية التي تسعى لها المملكة في 2030.

كما أنها ستُسهم في معالجة التحديات واغتنام الفرص بشكل سريع النمو، وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للتنقية الحيوية خارطة شاملة، من أجل أن تُصبح المملكة مركزًا عالميًا للتقنية الحيوية بحلول عام 2040م.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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