عاجل.. ولي العهد السعودي يُطلق الاستراتيحية الوطنية للتنقية الحيوية

قام محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنقية الحيوية داخل المملكة العربية السعودية خلال اللحظات القليلة الماضية.

وتهدف هذه الاستراتيجية لتعزيز مكانة السعودية كأحد الدول الرائدة في قطاع التنقية الحيوية خلال السنوات الماضية.

شكرا سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان على إطلاق الاستراتيجية الوطنية في التقنية الحيوية و بذلك تواكب السعودية التطورات في مجالات التقنية و في الاستثمارات الواعدة في تطبيقات التقنية الحيوية 🧬💊🧫🦠🔬 pic.twitter.com/EXhVF7OhBw — د. عبدالمجيد فهد الرفاعيAbdulmajeed Alrefaei (@DrAbdulmajeedFR) January 25, 2024

ومن المقرر أن تُركز هذه الاستراتيجية على تحسين عدد من القطاعات الكثيرة داخل المملكة العربية السعودية ومنها الصحة الوطنية، إلى جانب رفع مستوى جودة الحياة، وحماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي داخل البلاد.

تفاصيل كاملة لاستراتيجية #التقنية_الحيوية_السعودية التي أطلقها ولي العهد الامير محمد بن سلمان: أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة… pic.twitter.com/0VqPs2bsNc — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 25, 2024

وتُعظم استرتيجية التنقية الحيوية من الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات التي لديها مستقبل واعد، مما يجعل هناك تحقيق للرؤية التي تسعى لها المملكة في 2030.

كما أنها ستُسهم في معالجة التحديات واغتنام الفرص بشكل سريع النمو، وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للتنقية الحيوية خارطة شاملة، من أجل أن تُصبح المملكة مركزًا عالميًا للتقنية الحيوية بحلول عام 2040م.