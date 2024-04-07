عاجل.. ولي العهد السعودي يتناول الإفطار مع رئيس الوزراء الباكستاني والبحريني في مكة المكرمة

شهدت الساعات الأخيرة استقبال ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نظيره السيد محمد شهباز شريف، رئيس الوزراؤء في جمهورية باكستان الإسلامية.

وكان في اجتماع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

وكسر ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونظيره رئيس الوزراء الباكستاني السيد محمد شهباز يوسف وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة صيامهم بشرب العصائر ومن ثم تناول الطعام.

واستعرض الثلاثي أوجه التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة باكستان ومملكة البحرين، بعدما تناولوا الفطور.

وأصبحت بلاد الحرمين الشريفين خلال السنوات الماضية والعام الحالي من أفضل الدول العربية على جميع الأصعدة، بعد التطورات التي شهدتها خلال الآونة الأخيرة.

ويرغب ولي العهد السعودي في أن يجعل بلاده المملكة العربية السعودية في مصاف الدول خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال الرؤية المستقبلية 2030.

فيديو.. ولي العهد يستقبل في قصر الصفا بمكة المكرمة مغرب اليوم؛ دولة رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية بحضور سمو ولي العهد في مملكة البحرين، حيث تناول الجميع طعام الإفطار مع سمو ولي العهد حفظه الله.#ولي_العهد_في_مكة_المكرمة – pic.twitter.com/HjTydxTdCJ — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 7, 2024

عاجل.. #ولي_العهد يستقبل في قصر الصفا بمكة المكرمة مغرب اليوم ؛ دولة رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية بحضور سمو ولي العهد في مملكة البحرين، حيث تناول الجميع طعام الإفطار مع سمو ولي العهد حفظه الله.#ولي_العهد_في_مكة_المكرمة – pic.twitter.com/sfk8mC0Cq3 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 7, 2024