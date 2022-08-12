لمدة 5 أيام.. أمطار غزيرة وسيول على 11 منطقة بالمملكة والدفاع المدني السعودي يحذر ويدعو إلى توخي الحذر

ما زالت العديد من مناطق المملكة العربية العربية السعودية تشهد تساقط أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول، وذلك على أجزاء واسعة من مناطق المملكة، كما شهدت المملكة حدوث صواعق ونشاط للرياح، ووثقت العديد من مقاطع الفيديو هذه الأجواء الغير طبيعية والتي من المفترض أنها لا تحدث إلا في الشتاء، وقد تسببت هذه الأمطار الصيفية في جريان الأودية والسيول.

تحذير الدفاع المدني السعودي من أمطار اليوم وحتى الثلاثاء المقبل

واليوم ومنذ قليل دعى الدفاع المدني السعودي جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية إلى توخى الحيطة والحذر وعدم التعرض لأماكن تجمع الأمطار وجريان السيول، وأكد الدفاع المدني أن حوالي 11 منطقة من مناطق المملكة سوف تشهد أمطار غزيرة وسيول، وذلك بدايةً من اليوم الجمعة وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني أن الأماكن التي ستشهد تساقط أمطار غزيرة هي المناطق التالية:

عسير. الباحة. نجران. جازان. مكة المكرمة. المدينة المنورة. حائل. تبوك. الرياض. القصيم. الشرقية.

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كما أهاب الدفاع المدني بجميع المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، وتجنب المخاطر المحتملة من هذه الأجواء، والإبتعاد عن الأماكن التي تتجمع فيها السيول، مع الإلتزام الكامل بالتعليمات التي تنشرها الجهات المختصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة الجميع.