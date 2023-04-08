عاجل.. وكالة تعليق الدراسة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غداً في هذه المحافظات والإدارات التعليمية

أعلنت إدارة تعليم الطائف، اليوم السبت، تعليق الدراسة الحضورية غداً الأحد الموافق 9 من أبريل، 18 رمضان، في إدارة تعليم الطائف والمحافظات والمكاتب التابعة لها تعليمياً؛ على أن يتم تحويل الدراسة إلكترونيا عبر منصة مدرستي، وذلك بناءً على تعليمات المركز الوطني للأرصاد الجوية التي أشارت في بيانها إلى وجود حالة مطيرة غداً الأحد في الطائف.

تعليم عسير

كما أعلنَت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تعليقَ الدراسة الحضورية غدا الأحد 9 إبريل في جميع المدارس التابعة لها، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات والقائمين على العملية التعليمية، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد الجوية، على أن تستمر الدراسة عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

محافظات ومدارس وجامعات أعلنت تعليق الدراسة غداً الأحد

هذا ووفقاً لوكالة تعليق الدراسة فسوف يتم تعليق الدراسة الحضورية غداً الأحد الموافق 9 إبريل في الإدارات التعليمية في الطائف وجميع الجامعات بها، وفي منشآت التدريب التقني في رنيه وتربة وميسان، كما أعلنت إدارة تعليم جازان تعليق الدراسة الحضورية غداً في العارضة، وكذلك أعلنت إدارة تعليم بيشة تعليق الدراسة غداً حضوريا واستمرارها عن بعد عبر منصة مدرستي، وسنوافيكم تباعاً في حالة إعلان تعليق الدراسة الحضورية في أي محافظة أخرى.