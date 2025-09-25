عاجل.. وقف الزيادات السنوية في قيمة الإيجارات السكنية والتجارية لمدة 5 سنوات بأمر من ولي العهد

أصدر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قراراً منذ قليل بإيقاف الزيادات السنوات بعقود الإيجارات التجارية والسكنية، وذلك بالعقارات القديمة والحديثة الواقعة في نطاق الحيز العمراني بمدينة الرياض، وذلك لمدة 5 سنوات، وتبدأ هذه المدة من اليوم 25 سبتمبر الجاري.

لا زيادات سنوات بالإيجارات بداية من اليوم

ووفق القرار الصادر قبل قليل من الأمير محمد بن سلمان، فإنه لا يمكن لصاحب العقار أن يزيد في قيمة الإيجار المتفق عليه سواء في العقود الجديدة أو العقود القائمة، كما سيتم تطبيق نفس القانون عل محافظات وأماكن أخرى في وقت لاحق وعند الحاجة لذلك، وبقرار من مجلس الإدارة الخاص بالعقارات.

وبناءًا على قرار صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيتم تثبيت قيمة الإيجار بدايةً من اليوم في العقارات التجارية والسكنية الشاغرة والتي سبق تأجيرها، وذلك وفقاً لقيمة الأجرة الإجمالية في آخر عقد إيجار، وذلك في نطاق مدينة الرياض العمراني.