عاجل| وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود منذ قليل وبيان من الديوان الملكي السعودي
قام الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية بنشر بيان له قبل دقائق قليلة، وذلك عبر الصفحة الرسمية لوكالة واس للأنباء الملكية، وأعلن البيان عن وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، والذي وافته المنية اليوم الخميس الموافق السابع من ديسمبر الجاري لعام 2023.
بيان الديوان الملكي بوفاة الأمير طلال آل سعود
ووفق بيان الديوان الملكي السعودي، فإن صلاة الجنازة على الأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز آل سعود سوف تكون عقب صلاة العصر غداً الجمعة في مدينة الرياض بمسجد الإمام تركي بن عبد الله، وللفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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وجاء نص بيان الديوان الملكي وفق ما يلي.
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الجمعة الموافق 24 / 5 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.