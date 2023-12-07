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عاجل| وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود منذ قليل وبيان من الديوان الملكي السعودي

خالد عسر

قام الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية بنشر بيان له قبل دقائق قليلة، وذلك عبر الصفحة الرسمية لوكالة واس للأنباء الملكية، وأعلن البيان عن وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، والذي وافته المنية اليوم الخميس الموافق السابع من ديسمبر الجاري لعام 2023.

عاجل| وفاة الأمير طلال آل سعود منذ قليل وبيان من الديوان الملكي السعودي

بيان الديوان الملكي بوفاة الأمير طلال آل سعود

ووفق بيان الديوان الملكي السعودي، فإن صلاة الجنازة على الأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز آل سعود سوف تكون عقب صلاة العصر غداً الجمعة في مدينة الرياض بمسجد الإمام تركي بن عبد الله، وللفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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وجاء نص بيان الديوان الملكي وفق ما يلي.

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الجمعة الموافق 24 / 5 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.


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عن الكاتب:
خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.

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