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عاجل.. وفاة الأمير سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود

مصطفى شاهين

أعلن الديوان الملكي في بيان له اليوم الأحد الموفق 12 نوفمبر، عن وفاة صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود.

شعار الديوان الملكي السعودي

شعار الديوان الملكي السعودي- المصدر: صحيفة عاجل

وأكد الديوان الملكي، أن صلاة الجنازة على صاحب السمو غدًا الإثنين الموافق 13 نوفمبر 2023، وهو الموافق بالتاريخ الهجري 29-4-1445 هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام.


ودعا الديوان الملكي للمتوفي، بان يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة


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عن الكاتب:
مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية


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