عاجل.. وفاة الأمير سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود

أعلن الديوان الملكي في بيان له اليوم الأحد الموفق 12 نوفمبر، عن وفاة صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود.

شعار الديوان الملكي السعودي- المصدر: صحيفة عاجل

وأكد الديوان الملكي، أن صلاة الجنازة على صاحب السمو غدًا الإثنين الموافق 13 نوفمبر 2023، وهو الموافق بالتاريخ الهجري 29-4-1445 هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام.

عاجل: الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه يوم غدٍ الاثنين بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 12، 2023



ودعا الديوان الملكي للمتوفي، بان يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة