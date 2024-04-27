عاجل.. وفاة الأمير السعودي منصور بن بندر آل سعود

أعلن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية عن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وكشف الديوان الملكي بالمملكة العربية عن أن صلاة الجنازة على المرحوم بإذن ربه ستكون عقب صلاة العصر اليوم السبت، والتي ستكون في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

عاجل.. الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد السبت بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 26, 2024

ولم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن السبب الحقيقي وراء وفاة الملك السعودي.

ومن المتوقع أن يتواجد ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك ليكون ليحل بدلًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأصبحت هناك حالة من الحزن لدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد فقدان أحد أبرز رجال المملكة خلال الفترة الأخيرة.