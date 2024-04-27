أخبار السعودية

عاجل.. وفاة الأمير السعودي منصور بن بندر آل سعود

أحمد علي

أعلن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية عن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وكشف الديوان الملكي بالمملكة العربية عن أن صلاة الجنازة على المرحوم بإذن ربه ستكون عقب صلاة العصر اليوم السبت، والتي ستكون في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ولم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن السبب الحقيقي وراء وفاة الملك السعودي.

ومن المتوقع أن يتواجد ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك ليكون ليحل بدلًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأصبحت هناك حالة من الحزن لدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد فقدان أحد أبرز رجال المملكة خلال الفترة الأخيرة.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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