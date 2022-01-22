وفاة الأميرة الشابة صيتة آل سعود وبيان رسمي من الديوان الملكي السعودي

أصدر اليوم الديوان الملكي السعودي بياناً رسمياً نشرته وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة العربية السعودية، وأعلن البيان وفاة إحدى أمراء عائلة آل سعود، وهي الأميرة الراحلة الشابة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، على أن يتم صلاة الجنازة عليها عصر اليوم السبت.

وفاة الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

وأضاف بيان الديوان الملكي أنه سيتم نقل جثمان الأميرة صيته آل سعود إلى الرياض بمسجد الإمام تركي بن عبد الله لصلاة الجنازة عليه عصر اليوم السبت الموافق الثاني والعشرين من يناير الجاري، وللفقيدة الرحمة والمغفرة ولذويها الصبر والسلوان.

الديوان الملكي : وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 19 / 6 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.https://t.co/ffy5xwMsXe#واس pic.twitter.com/iEpJVu0hWG — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 21, 2022

كما عجت مواقع التواصل الإجتماعي بالعزاء في الأميرة الراحلة، سائلين الله تبارك وتعالى لها الرحمة والمغفرة وأن يدخلها الله تبارك وتعالى فسيح جناته، وأعلن الأمير محمد بن عبد الحمن آل سعود عن وفاة ابنه خالته الأميرة صيته، داعياً اله أن يعوضها خيراً عن شبابها.

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