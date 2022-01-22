وفاة الأميرة الشابة صيتة آل سعود وبيان رسمي من الديوان الملكي السعودي

إسلام عوض

أصدر اليوم الديوان الملكي السعودي بياناً رسمياً نشرته وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة العربية السعودية، وأعلن البيان وفاة إحدى أمراء عائلة آل سعود، وهي الأميرة الراحلة الشابة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، على أن يتم صلاة الجنازة عليها عصر اليوم السبت.

وفاة الأميرة صيتة آل سعود عن عمر 39 سنة وبيان رسمي من الديوان الملكي السعودي

وفاة الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

وأضاف بيان الديوان الملكي أنه سيتم نقل جثمان الأميرة صيته آل سعود إلى الرياض بمسجد الإمام تركي بن عبد الله لصلاة الجنازة عليه عصر اليوم السبت الموافق الثاني والعشرين من يناير الجاري، وللفقيدة الرحمة والمغفرة ولذويها الصبر والسلوان.

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كما عجت مواقع التواصل الإجتماعي بالعزاء في الأميرة الراحلة، سائلين الله تبارك وتعالى لها الرحمة والمغفرة وأن يدخلها الله تبارك وتعالى فسيح جناته، وأعلن الأمير محمد بن عبد الحمن آل سعود عن وفاة ابنه خالته الأميرة صيته، داعياً اله أن يعوضها خيراً عن شبابها.

وفاة الأميرة الشابة صيتة آل سعود وبيان رسمي من الديوان الملكي السعودي 1 22/1/2022 - 9:21 ص

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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