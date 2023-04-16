عاجل| وصول 19 أسير سعودي إلى الرياض ضمن صفقة تبادل الأسرى مع اليمن

أعلنت وكالات الأنباء السعودية قبل قليل وصول عدد من الأسرى السعوديين التابعين لقوات التحالف إلى المملكة، ووصلت الطائرة السعودية إلى مطار الرياض وعلى متنها 19 أسير، بينهم 16 أسير سعودي و3 سودانيين، وذلك ضمن صفقة تبادل الأسرى في اليمن.

صفقة تبادل الأسرى بين السعودية واليمن

وفي وقت سابق من وصول طائرة الأسرى السعوديين إلى الرياض، قامت طائرة أخرى بمغادرة المملكة العربية السعودية وعلى متنها أسرى يمنيين، على أن تستقبل المملكة العربية السعودية بعد ذلك طائرة تقل سجناء سعوديين.

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وتجري الآن عملية واسعة بين المملكة العربية السعودية واليمن لتبادل الأسرى، وقالت “جيسيكا موسان” مسؤولة الإعلام باللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن أول طائرة سعودية أقلعت من أبها لصنعاء وعلى متنها نحو 120 أسير يمني تم احتجازهم في وقت سابق.

وبوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم نقل نحو 318 سجين بعدد أربع رحلات جوية.